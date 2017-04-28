внутрь по 0,25–1 г 3–4 раза в день. Длительность лечения зависит от формы и стадии заболевания — от однократного приема до длительного (несколько месяцев) применения. При ревматизме, ревматоидном полиартрите, инфекционно-аллергическом миокардите применяют длительно: взрослым — по 2–3 г (реже 4 г) в сутки, детям — по 0,2 г на 1 год жизни в сутки, разовая доза для детей в возрасте до 1 года составляет 0,05 г, 2 лет — 0,1 г, 3 лет — 0,15 г, 4 лет — 0,2 г. Начиная с 5 лет дети могут принимать таблетки по 0,25 г.

При проведении антиагрегантной терапии взрослые принимают препарат в максимальной суточной дозе 325 мг в течение нескольких месяцев.

Поскольку ацетилсалициловая кислота вызывает раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, препарат следует принимать после еды, запивая водой, молоком, щелочными минеральными водами или р-ром натрия гидрокарбоната.