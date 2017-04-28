Ацетилсалициловая кислота (Acetylsalicylic acid) (117369) - инструкция по применению ATC-классификация
Ацетилсалициловая кислота инструкция по применению
Фармакологические свойства
обладает противовоспалительным, жаропонижающим и анальгезирующим свойствами. Противовоспалительный эффект обусловлен нормализацией повышенной проницаемости капилляров, понижением активности гиалуронидазы, торможением синтеза простагландинов и продукции АТФ. Анальгезирующее действие обусловлено как влиянием на центры болевой чувствительности, так и уменьшением альгогенного действия брадикинина. Жаропонижающий эффект обусловлен влиянием на гипоталамические центры терморегуляции. При длительном применении не развивается привыкание и зависимость. Препарат проявляет антикоагулянтную активность, тормозит агрегацию и адгезивность тромбоцитов.
Показания Ацетилсалициловая кислота
воспалительный процесс, особенно при ревматизме, ревматоидных полиартритах и неврозах, инфекционно-аллергическом миокардите; болевой синдром различного происхождения (невралгия, радикулит, мигрень и т.д.); как антиагрегант применяют для предупреждения послеоперационных тромбозов, при нарушениях мозгового кровообращения, хронической ИБС, в том числе после перенесенного инфаркта миокарда.
Применение Ацетилсалициловая кислота
внутрь по 0,25–1 г 3–4 раза в день. Длительность лечения зависит от формы и стадии заболевания — от однократного приема до длительного (несколько месяцев) применения. При ревматизме, ревматоидном полиартрите, инфекционно-аллергическом миокардите применяют длительно: взрослым — по 2–3 г (реже 4 г) в сутки, детям — по 0,2 г на 1 год жизни в сутки, разовая доза для детей в возрасте до 1 года составляет 0,05 г, 2 лет — 0,1 г, 3 лет — 0,15 г, 4 лет — 0,2 г. Начиная с 5 лет дети могут принимать таблетки по 0,25 г.
При проведении антиагрегантной терапии взрослые принимают препарат в максимальной суточной дозе 325 мг в течение нескольких месяцев.
Поскольку ацетилсалициловая кислота вызывает раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, препарат следует принимать после еды, запивая водой, молоком, щелочными минеральными водами или р-ром натрия гидрокарбоната.
Противопоказания
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в том числе указание на заболевание в анамнезе), гастрит с пониженной кислотностью, желудочно-кишечные кровотечения, портальная гипертензия, венозный застой, нарушения свертывания крови, I триместр беременности, а также вирусные заболевания у детей (грипп, острые респираторные заболевания) в связи с возможностью развития гепатогенной энцефалопатии (синдрома Рейе).
Побочные эффекты
аллергические реакции, крапивница, ангионевротический отек, разнообразные экзантемы, эозинофилия, бронхоспазм. При повышенной чувствительности к ацетилсалициловой кислоте может развиться анафилактический шок, а у лиц с БА, отмечается учащение и усиление приступов. При длительном приеме ацетилсалициловой кислоты возможно развитие ототоксических, нефротоксических и гепатотоксических эффектов. При приеме внутрь препарат оказывает специфическое ульцерогенное действие, вызывает эрозивные и язвенные поражения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения.
Особые указания
при длительном применении ацетилсалициловой кислоты следует проводить исследования по выявлению крови в кале (контроль ульцерогенных эффектов) и определять состав и коагуляционные свойства периферической крови (контроль антиагрегантной активности).
Взаимодействия
при одновременном приеме внутрь усиливает эффект антикоагулянтов, гипогликемизирующих средств, ГКС, НПВП, метотрексата, резерпина. Препарат незначительно ослабляет действие спиронолактона, фуросемида, урикозурических средств.
Условия хранения
в хорошо укупоренной таре.