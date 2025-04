Витамин C (аскорбиновая кислота) часто рассматривается как универсальное средство для профилактики и лечения респираторных заболеваний. Он стал настолько популярным, что многие люди автоматически «тянутся» за препаратами аскорбиновой кислоты при первых признаках недомогания. Однако насколько оправдана такая практика?

Долгие годы ведутся научные дискуссии об эффективности витамина C в борьбе с простудой. C одной стороны, множество результатов исследований подтверждает его важную роль в положительном влиянии на иммунную систему и уменьшении продолжительности болезни. C другой стороны, некоторые ученые ставят под сомнение значимость его влияния на течение простуды, особенно при приеме в высоких дозах после начала развития первых симптомов.

Чтобы разобраться в реальных возможностях витамина C для профилактики и лечения простудных заболеваний следует оценить его воздействие на организм, потенциальные риски, связанные с приемом, данные доказательной медицины.

Где содержится витамин C?

Наибольшее количество аскорбиновой кислотой содержится в свежих фруктах и овощах:

абсолютным рекордсменом по содержанию витамина C является шиповник: в 100 г плодов содержится до 1500 мг;

цитрусовые фрукты (апельсины, лимоны, грейпфруты, мандарины) традиционно считаются отличными источниками витамина C (40–60 мг/100 г фруктов);

ягоды, особенно черная смородина (≈200 мг витамина C на 100 г), облепиха, клубника и крыжовник;

киви содержит около 80 мг/100 г продукта;

красный сладкий перец;

зелень петрушки и укропа;

брокколи, цветная и белокочанная капуста также являются отличными источниками витаминов. Квашеная капуста сохраняет значительное количество витамина C даже после ферментации;

среди экзотических фруктов большим количеством аскорбиновой кислоты отличаются гуава (около 240 мг/100 г), папайя и манго.

Важно учитывать, что для максимального сохранения витамина C рекомендуется употреблять овощи и фрукты свежими или после минимальной тепловой обработки. Замораживание позволяет сохранить бóльшую часть витамина C, в то время как при длительной варке теряется до 70% этого важного нутриента.

Витамин C и простуда

Витамин C оказывает комплексное воздействие на иммунную систему:

стимулирует производство и активность лейкоцитов — белых кровяных телец, которые являются ключевыми защитниками организма от вирусных и бактериальных инфекций. Особенно важна его роль в повышении активности натуральных киллеров и Т-лимфоцитов, которые непосредственно уничтожают инфицированные клетки;

участвует в выработке интерферона — специального белка, который обладает противовирусным действием и помогает здоровым клеткам противостоять вирусной инфекции;

обладает мощными антиоксидантными свойствами, защищая клетки от повреждения свободными радикалами, количество которых значительно увеличивается во время болезни.

На стадии выздоровления витамин C способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, потому что при простуде капилляры становятся более хрупкими. Он также участвует в синтезе коллагена, который необходим для восстановления поврежденных тканей, особенно в дыхательных путях.

Суточная потребность в аскорбиновой кислоте

В рекомендациях Европейского агентства по безопасности продуктов питания (European Food Safety Authority — EFSA) указаны необходимые ежедневные дозы витамина C для здоровых людей:

мужчин — 90 мг;

женщин — 80 мг;

детей — 15–75 мг (в зависимости от возраста).

Повышенная потребность в витамине C отмечается при различных состояниях:

повышенном психологическом напряжении;

недостатке сна;

во время острых респираторных заболеваний;

анемиях и сердечно-сосудистой патологии;

у лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, когда нарушены процессы усвоения и метаболизма витамина C;

после перенесенных хирургических вмешательств;

при проживании в экологически неблагоприятных регионах;

у курильщиков.

Препараты с витамином C

Не во всех случаях удается обеспечить потребность в аскорбиновой кислоте с помощью продуктов питания, особенно у категорий лиц, описанных выше. В таких случаях применяют препараты, содержащие витамин C. Путь их введения может быть пероральным или парентеральным (внутримышечным, внутривенным). Доза подбирается врачом индивидуально в зависимости от цели рекомендации:

профилактическая доза для взрослых достигает 300 мг/сут;

лечебная — до 2000 мг/сут.

Побочные эффекты

Профилактические дозы аскорбиновой кислоты переносятся хорошо. Риск побочных реакций значительно повышается при приеме витамина C в суточных дозах, превышающих 1000 мг. Возможны:

аллергические реакции — проявляются в виде кожной сыпи, зуда, отеков, а в тяжелых случаях — анафилактического шока;

гипервитаминоз C — развивается при длительном избыточном поступлении витамина в организм. Его симптомы: повышенная возбудимость нервной системы, нарушения сна, головная боль, повышенное артериальное давление;

изжога — повышенная кислотность раздражает слизистую оболочку пищевода;

диарея — развивается вследствие осмотического действия аскорбиновой кислоты в кишечнике. Она притягивает воду в просвет кишечника, разжижая стул и вызывая учащение дефекации;

формирование камней в почках и мочевых путях — протекает бессимптомно на начальных стадиях, но впоследствии вызывает серьезные проблемы: почечную колику, нарушение оттока мочи, развитие инфекций мочевыводящих путей, почечную недостаточность.

Что же по результатам исследования?

Значение аскорбиновой кислоты в профилактике и лечении простудных заболеваний активно обсуждается в медицинском сообществе. Например, в Кокрановской библиотеке (Cochrane library), крупнейшей базе доказательной медицины, за последнее время опубликованы как минимум 29 отдельных исследовательских работ по данной теме. В них приняли участие >11 000 человек разных возрастных групп. Исследователи изучали профилактическое действие витамина C при регулярном приеме препарата с дозой не менее 200 мг, а большинство авторов сфокусировались на изучении эффективности более высоких доз — ≥1000 мг ежедневно.

Результаты исследований относительно эффективности витамина C в терапии простудных заболеваний:

даже длительный регулярный прием аскорбиновой кислоты не способен полностью предотвратить развитие простуды;

у лиц, регулярно принимающих витамин C, продолжительность респираторных заболеваний сократилась приблизительно на 10% по сравнению с контрольной группой;

в случаях, когда прием витамина C начинался после развития первых симптомов простуды, он не оказывал никакого влияния ни на продолжительность болезни, ни на выраженность симптомов.

В 2007 г. в масштабном ретроспективном исследовании (анализ клинических данных за предыдущие 60 лет) ученые оценивали влияние витамина C в дозе 2000 мг на выраженность симптоматики и продолжительность простудных заболеваний. Полученные результаты: у взрослых длительность простуды сократилась всего на 8%; у детей — на 14%. Несмотря на то что уменьшение продолжительности болезни действительно происходит, оно оказалось менее значительным, чем предполагалось ранее.

Имеющаяся доказательная база помогает формировать более реалистичные ожидания от приема витамина C и подчеркивает необходимость комплексного подхода к профилактике и лечению простудных заболеваний, при которых прием аскорбиновой кислоты является лишь одним из компонентов общей стратегии поддержания здоровья.