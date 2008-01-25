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Новости медицины и фармацииВ Украине доступны новые препараты для лечения пациентов с COVID-19

В Украине доступны новые препараты для лечения пациентов с COVID-19

Опубликовано  06.10.2021

Представители МЗ Украины сообщают, что в начале октября при поддержке Посольства Украины в США в Украину передали новые препараты для лечения COVID-19 — бамланивимаб  и этесевимаб. Информацию о получении гуманитарного груза опубликовал Александр Комарида, первый заместитель министра здравоохранения Украины.

Эти два препарата представляют собой человеческие моноклональные антитела, которые произведены компанией Eli Lilly. На сегодня для лечения пациентов с коронавирусной болезнью применяют не только прямые противовирусные препараты и лекарственные средства патогенетического действия, но и такие иммунные препараты, как плазма реконвалесцентных лиц и нейтрализующие моноклональные антитела. В отличие от большинства применяемых при коронавирусной болезни лекарств, бамаланивимаб предназначен для использования в амбулаторных условиях.

Оба моноклональных антитела были синтезированы клеточной линией СНО (клетки яичников китайского хомячка Cricetulus griseus — Chinese Hamster Ovary) и оба представляют собой рекомбинантные нейтрализующие человеческие антитела к спайк-белку SARS-CoV-2 — основному иммуногенному белку коронавируса.

Эти 2 моноклональных антитела были получены от 2 отдельных пациентов из Северной Америки и Китая, которые выздоровели после коронавирусной болезни. Бамланивимаб представляет собой κ-антитело иммуноглобулина G1 (IgG1).

Механизм действия моноклональных антител заключается в связывании спайк-белка и блокировании процесса его связывания с рецептором АСЕ2 человека. Однако разница между этими антителами заключается в том, что бамланивимаб не модифицируется в Fc-фрагменте, а у этесевимаба в Fc-фрагменте произведены аминокислотные замены. В результате бамланивимаб и этесевимаб связываются с различными эпитопами спайк-белка — этесевимаб связывает варианты, которые имеют резистентные к бамланивимабу эпитопы. Именно поэтому рекомендуется применять эти 2 моноклональных антитела в комбинации — за счет частичного перекрытия сайтов связывания ожидается более выраженный противовирусный эффект и снижение вирусной резистентности.

На сегодня основным клиническим исследованием, подтверждающим эффективность введения этой комбинации моноклональных антител, является BLAZE-1. В нем сравнивали эффективность бамланивимаба в режиме монотерапии с плацебо, а также эффективность монотерапии с комбинацией бамланивимаб+этесевимаб. Результаты 3 фазы исследования позволяют утверждать, что применение комбинации бамланивимаба с этесевимабом способствует сокращению количества госпитализаций и смертности на 87% для пациентов с коронавирусной болезнью, имеющих высокие риски за счет сопутствующей патологии. Данные исследования опубликованы в марте 2021 г., поэтому на их основе Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило препарат для экстренного применения при коронавирусной болезни. На сегодня бамланивимаб разрешен для экстренного применения в Канаде, Израиле, Кувейте и ряде других стран.

Потенциальная когорта для применения комбинации моноклональных антител — пациенты высокого риска (из-за сопутствующей патологии), у которых на момент назначения терапии диагностирована коронавирусная болезнь легкой или средней степени тяжести и при этом нет потребности в кислородной терапии.

К факторам риска относятся:

  • индекс массы тела (ИМТ) 35 и выше;
  • возраст старше 65 лет;
  • хроническая болезнь почек;
  • беременность;
  • сахарный диабет;
  • иммунодефицитные заболевания или иммуносупрессивная терапия;
  • сердечно-сосудистые заболевания, включая врожденные пороки сердца;
  • артериальная гипертензия;
  • хронические респираторные заболевания, например, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма (от умеренной до тяжелой), интерстициальная болезнь легких и легочная гипертензия;
  • серповидно-клеточная анемия;
  • нарушения нервного развития, например церебральный паралич;
  • зависимость от медицинских устройств и приспособлений (например трахеостома, гастростома и т.д.).

Комбинацию моноклональных антител бамланивимаба и этесевимаба рекомендуется вводить как можно раньше — после первого положительного теста на SARS-CoV-2 (методом полимеразной цепной реакции или на антиген) либо в течение 10 дней с момента появления симптомов.

По материалам www.ncbi.nlm.nih.gov; www.cambridge.org; www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov; www.drugdiscoverytrends.com; www.bmj.com; www.ncbi.nlm.nih.gov

Опубликовано  06.10.2021

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