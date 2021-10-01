бамланивимаб — синтезированное клеточной линией СНО человеческое моноклональное антитело (подтип IgG1) с молекулярной массой 146 кДа. Структура бамланивимаба включает 2 идентичных полипептидных субъединицы легкой цепи (214 аминокислот каждая) и 2 идентичных полипептидных субъединицы тяжелой цепи (455 аминокислот каждая).

Механизм действия. Бамланивимаб представляет собой рекомбинантное нейтрализующее человеческое моноклональное антитело к спайк-белку SARS-CoV-2, не модифицированное в Fc-фрагменте. Бамланивимаб связывает спайк-белок (константа диссоциации K D =0,071 нМ) и блокирует связывание спайк-белка с рецептором ACE2 человека (IC 5 0=0,17 нМ (0,025 мкг/мл)).

Бамланивимаб и этесевимаб связываются с разными, но перекрывающимися эпитопами рецепторсвязывающего домена (RBD) S-белка. Ожидается, что сочетанное применение обоих антител снизит риск вирусной резистентности.

Фармакодинамика. На основании клинических данных и фармакокинетического/фармакодинамического моделирования установлена зависимость «воздействие-реакция» эффективности бамланивимаба и этесевимаба, вводимых сочетанно в диапазоне доз от 700 мг бамланивимаба и 1400 мг этесевимаба до 2800 мг бамланивимаба и 2800 мг этесевимаба (что в 4 и 2 раза превышает разрешенную дозу соответственно).

Для постконтактной профилактики заболевания COVID-19 на основании клинических данных и фармакокинетического/фармакодинамического моделирования была поддержана доза бамланивимаба 700 мг (в сочетании с этесевимабом 1400 мг).

Доклинические и клинические данные подтверждают, что сочетанное применение бамланивимаба и этесевимаба имеет преимущество перед бамланивимабом против определенных вирусных вариантов SARS-CoV-2.

Данные исследования BLAZE-1 фазы 3 продемонстрировали, что сочетанное применение бамланивимаба и этесевимаба для лечения COVID-19 статистически значимо снижает риск прогрессирования состояния до тяжелого у пациентов с COVID-19, в том числе госпитализации или смерти.

Клинические данные для постконтактной профилактики основаны на данных исследования BLAZE-2 фазы 3. Несмотря на то что в исследовании оценивалось только дозирование бамланивимаба, допустимо ожидать, что сочетанное применение бамланивимаба и этесевимаба может быть безопасным и эффективным для постконтактной профилактики.

Фармакокинетика. Фармакокинетический профиль бамланивимаба линейный и пропорционален дозе в диапазоне 700–7000 мг после однократного в/в введения.

Не отмечалось различий в фармакокинетических параметрах бамланивимаба между госпитализированными больными с тяжелым/умеренным состоянием и амбулаторными пациентами с состоянием легкой/средней степени тяжести.

Не выявлено изменений фармакокинетических параметров при введении бамланивимаба отдельно или сочетанно с этесевимабом, что свидетельствует об отсутствии взаимодействия между этими антителами.

Абсорбция. Средняя C max 700 мг бамланивимаба составила 196 мкг/мл (90% ДИ 102–378 мкг/мл) после около 1 ч в/в инфузии 700 мг.

Распределение. Средний объем распределения бамланивимаба составил 2,87 и 2,71 л для центрального и периферического компартментов соответственно.

Метаболизм. Ожидается, что бамланивимаб расщепится до небольших пептидов и аминокислот катаболическим путем подобно эндогенным IgG-антителам.

Выведение. Клиренс бамланивимаба составил 0,27 л/сут, а средний конечный Т ½ — 17,6 сут. После однократного в/в введения дозы 700 мг бамланивимаб определялся количественно в течение как минимум 29 дней. Средняя концентрация составила 22 мкг/мл (90% ДИ 10,7–41,6 мкг/мл) на 29-й день.

Особые группы населения. Фармакокинетический профиль бамланивимаба не зависит от возраста, пола, расы или тяжести заболевания. Масса тела не оказывает клинически значимого эффекта на фармакокинетику бамланивимаба у взрослых пациентов с COVID-19 с массой тела 41–173 кг.

Педиатрическая популяция. Фармакокинетические параметры бамланивимаба в разрешенной дозе оценивали у 10 пациентов педиатрического профиля в возрасте от 12 лет и старше с массой тела не менее 40 кг. Данные показывают, что экспозиция в плазме крови у этих пациентов сопоставима с таковой у взрослых. Фармакокинетические параметры бамланивимаба не оценивались у пациентов педиатрического профиля в возрасте моложе 12 лет и массой тела до 40 кг.

Пациенты с нарушением функции почек. У пациентов с почечной недостаточностью бамланивимаб в неизмененном виде не элиминируется с мочой. Ожидается, что почечная недостаточность не окажет влияния на фармакокинетические параметры бамланивимаба, поскольку известно, что моноклональные антитела с молекулярной массой >69 кДа не выделяются почками. Аналогичным образом не ожидается, что на фармакокинетические параметры бамланивимаба повлияет диализ.

Пациенты с печеночной недостаточностью. На основании популяционного анализа не выявлено существенной разницы в фармакокинетических параметрах бамланивимаба у пациентов с печеночной недостаточностью легкой степени по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени. Применение бамланивимаба у пациентов с умеренной или тяжелой печеночной недостаточностью не изучалось.