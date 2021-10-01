этесевимаб — синтезированное клеточной линией СНО человеческое моноклональное антитело (подтип IgG1) с молекулярной массой 145 кДа. Структура этесевимаба включает 2 идентичных полипептидных субъединицы легкой цепи (216 аминокислот каждая) и 2 идентичных полипептидных субъединицы тяжелой цепи (449 аминокислот каждая).

Механизм действия. Этесевимаб представляет собой рекомбинантное нейтрализующее человеческое моноклональное антитело к спайк-белку SARS-CoV-2 с аминокислотными заменами в Fc-фрагменте. Этесевимаб связывает спайк-белок (константа диссоциации K D =6,45 нМ) и блокирует связывание спайк-белка с рецептором ACE2 человека (IC 5 0=0,32 нМ (0,046 мкг/мл)).

Этесевимаб и бамланивимаб связываются с разными, но перекрывающимися эпитопами рецепторсвязывающего домена (RBD) S-белка. Ожидается, что сочетанное применение обоих антител снизит риск вирусной резистентности.

Фармакодинамика. На основании клинических данных и фармакокинетического/фармакодинамического моделирования установлена зависимость «воздействие-реакция» эффективности этесевимаба и бамланивимаба, вводимых сочетанно в диапазоне доз от 1400 мг этесевимаба и 700 мг бамланивимаба до 2800 мг этесевимаба и 2800 мг бамланивимаба (что в 2 и 4 раза превышает разрешенную дозу соответственно).

Для постконтактной профилактики заболевания COVID-19 на основании клинических данных и фармакокинетического/фармакодинамического моделирования была поддержана доза этесевимаба 1400 мг (в сочетании с бамланивимабом 700 мг).

Доклинические и клинические данные подтверждают, что сочетанное применение этесевимаба и бамланивимаба имеет преимущество перед бамланивимабом против определенных вирусных вариантов SARS-CoV-2.

Данные исследования BLAZE-1 фазы 3 продемонстрировали, что сочетанное применение этесевимаба и бамланивимаба для лечения COVID-19 статистически значимо снижает риск прогрессирования состояния до тяжелого у пациентов с COVID-19, в том числе госпитализации или смерти.

Клинические данные для постконтактной профилактики основаны на данных исследования BLAZE-2 фазы 3. Несмотря на то что в исследовании оценивалось только дозирование бамланивимаба, допустимо ожидать, что сочетанное применение этесевимаба и бамланивимаба может быть безопасным и эффективным для постконтактной профилактики.

Фармакокинетика. Фармакокинетический профиль этесевимаба линейный и пропорционален дозе в диапазоне 700–7000 мг после однократного в/в введения.

Не отмечалось различий в фармакокинетических параметрах этесевимаба у амбулаторных пациентов с состоянием легкой/средней степени тяжести и здоровых участников исследования.

Не выявлено изменений фармакокинетических параметров при введении этесевимаба отдельно или сочетанно с бамланивимабом, что свидетельствует об отсутствии взаимодействия между этими антителами.

Абсорбция. После около 1 ч в/в инфузии 1400 мг этесевимаба средняя C max составила 504 мкг/мл (90% ДИ 262–974 мкг/мл).

Распределение. Средний объем распределения этесевимаба составил 2,38 и 1,98 л для центрального и периферического компартментов соответственно.

Метаболизм. Ожидается, что этесевимаб расщепится до небольших пептидов и аминокислот катаболическим путем подобно эндогенным IgG-антителам.

Выведение. Клиренс этесевимаба составил 0,128 л/сут, а средний конечный Т ½ — 25,1 сут. После однократного в/в введения дозы 1400 мг этесевимаб определялся количественно в течение как минимум 29 дней. Средняя концентрация составила 111 мкг/мл (90% ДИ 57,4–199 мкг/мл) на 29-й день.

Особые группы населения. Фармакокинетический профиль этесевимаба не зависит от возраста, пола, расы или тяжести заболевания. Масса тела не оказывает клинически значимого эффекта на фармакокинетику этесевимаба у взрослых пациентов с COVID-19 с массой тела 41–173 кг.

Педиатрическая популяция. Фармакокинетические параметры этесевимаба в разрешенной дозе оценивали у 10 пациентов педиатрического профиля в возрасте от 12 лет и старше с массой тела не менее 40 кг. Данные показывают, что экспозиция в плазме крови у этих пациентов сопоставима с таковой у взрослых. Фармакокинетические параметры этесевимаба не оценивались у пациентов педиатрического профиля в возрасте моложе 12 лет и массой тела до 40 кг.

Пациенты с нарушением функции почек. У пациентов с почечной недостаточностью этесевимаб в неизмененном виде не элиминируется с мочой. Ожидается, что почечная недостаточность не окажет влияния на фармакокинетические параметры этесевимаба, поскольку известно, что моноклональные антитела с молекулярной массой >69 кДа не выделяются почками. Аналогичным образом не ожидается, что на фармакокинетические параметры этесевимаба повлияет диализ.

Пациенты с печеночной недостаточностью. На основании популяционного анализа не выявлено существенной разницы в фармакокинетических параметрах этесевимаба у пациентов с печеночной недостаточностью легкой степени по сравнению с пациентами с нормальной функцией печени. Применение этесевимаба у пациентов с умеренной или тяжелой печеночной недостаточностью не изучалось.