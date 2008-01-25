Повышение иммунитета в пандемию COVID-19

Пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы в жизнь и устройство общества, повлекшие более 5 млн смертей во всем мире. Сегодня эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 в Украине и мире только усложняется. На фоне пандемии отмечается повышенный спрос населения на средства народной медицины, особенно для профилактики инфицирования и в период восстановления после болезни.

Так, на сегодня отмечается настоящий бум на барсучий жир — диетическую добавку, рекомендованную как источник жирорастворимых витаминов и ненасыщенных жирных кислот. Барсучий жир с давних времен используется для нормализации функционирования дыхательной системы, улучшения процесса пищеварения, активации кишечной перистальтики. Он считается одним из самых эффективных натуральных продуктов, способных помочь при заболеваниях легких. Последний фактор особенно важен в условиях пандемии, когда значительная часть инфицированных лиц перенесли воспаление легких. Список полезных свойств барсучьего жира очень широк и включает следующие:

антиоксидантные;

иммуномодулирующие;

бактерицидные;

общеукрепляющие.

Известно, что барсучий жир обладает высокой концентрацией биологически активных веществ: ненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6, витамины А, Е и F и органические кислоты, обуславливающие разностороннее оздоровительное влияние на организм человека. А высокая биологическая доступность барсучьего жира и способность полностью усваиваться в человеческом организме обуславливают комплексное влияние.

Свойства барсучьего жира:

активирует процессы регенерации тканей легочной системы;

ускоряет заживление язв и эрозий на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта;

проявляет защитное, обволакивающее свойства в отношении слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта благодаря наличию в составе витаминов А и Е;

способствует улучшению работы сердца, кровеносной системы и снижению риска развития атеросклероза и тромбоза;

снижение уровня холестерина – антиатерогенные свойства;

способствует улучшению белкового обмена в результате содержания природных антиоксидантов.

Как известно, жирные кислоты омега-6 и омега-3 очень редко выявляют в жировых тканях животных, поскольку омега-6 характерна для растительных масел, в то время как омега-3 содержится в рыбьем жире. Соответственно, крайне важной особенностью барсучьего жира является наличие в его составе именно этих полиненасыщенных жирных кислот, что определяет его преимущества по сравнению с другими жирами, и является ключевым критерием выбора в пользу барсучьего жира. Жирные кислоты барсучьего жира способствуют восстановлению целостности и функционирования клеточных оболочек, а также оксигенации. Кроме того, они нормализуют обмен холестерина, благодаря чему в кровеносных сосудах замедляется образование атеросклеротических бляшек — антиатерогенные свойства, которые положительно сказываются на процессах тромбообразования и нормализуют артериальное давление.

Данные литературы свидетельствуют, что обогащение рациона некоторыми антиоксидантами может способствовать формированию физиологического иммунного ответа при заражении вирусами, включая грипп и COVID-19. В барсучьем жире содержатся эффективные антиоксиданты — жирорастворимые витамины А и Е, которые усиливают комплексные свойства омега-6 и омега-3 жирных кислот и стимулируют иммунитет, положительно влияют на кроветворение и способствуют регенерации тканей, что крайне важно при поражении легких различными вирусными и бактериальными заболеваниями. В сочетании с витаминами Е и А барсучий жир лучше всего усваивается и активизирует барьерную функцию слизистых оболочек, повышая активность лейкоцитов и других факторов иммунитета. Стимулируя иммунный ответ, барсучий жир обеспечивает барьер против попадания вирусов и бактерий, что особенно актуально в период повышения заболеваемости простудными инфекциями, и обеспечивает готовность организма вступить в борьбу с возбудителями и уменьшить выраженность симптомов заболевания.

Нутрициология отмечает важность употребления жиров, характеризующихся высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются в организме человека и поэтому являются незаменимыми, в частности линолевая и линоленовая кислоты (витамин F). Если учесть, что в рационе питания рекомендуется потребление 10% полиненасыщенных, 30% насыщенных и 60% мононенасыщенных жирных кислот, то использование барсучьего жира в качестве диетической добавки к пище полностью оправдано, поскольку в его состав входят полиненасыщенные (7,5%), насыщенные (34,4%) и мононенасыщенные (56,7%) жирные кислоты.

Не стоит забывать и о том, что барсучий жир очень хорошо усваивается и служит дополнительным источником питания. Когда организм истощен борьбой с болезнью, высококалорийная добавка к рациону оказывается очень кстати.

Барсучий жир как вспомогательное средство показан:

при бронхите, воспалении легких, туберкулезе, ангине, острых респираторных заболеваниях, пневмонии, плеврите и некоторых видах бронхиальной астмы;

при снижении иммунитета, анемии и потере массы тела;

для восстановления сил и работоспособности после продолжительной болезни и физических нагрузок;

после продолжительного применения фармацевтических препаратов.

Таким образом, барсучий жир может широко использоваться как диетическая добавка с целью профилактики широкого спектра заболеваний. Так, употребление барсучьего жира показано при бронхите, простудных заболеваниях, гриппе, эмфиземе легких. Однако, несмотря на ряд положительных свойств барсучьего жира, наиболее ожидаемый эффект от его применения можно получить исключительно при условии надлежащего качества. Именно поэтому барсучий жир нужно покупать в аптеке, проверять наличие сертификатов, подтверждающих его качество.

На сегодня в аптеках представлена диетическая добавка барсучьего жира компании «Жаклин Плюс», которая известна под торговым наименованием ЭКОБАРС.