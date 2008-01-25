О.В. Слюсаренко, врач-лаборант второй квалификационной категории

Около 50% взрослого населения планеты ежегодно сталкивается с цефалгией, в том числе локализованной исключительно в правой части головы, что делает ее одной из наиболее распространенных жалоб, связанных с нарушениями со стороны здоровья.

Головная боль может сопровождаться разнообразными симптомами, такими как астения, тошнота, нарушения зрительного восприятия и др.

Унилатеральная (односторонняя) головная боль, которая локализуется в правой или левой части головы, может быть вызвана неврологической патологией, применением лекарственных средств, а также рядом других факторов.

Виды первичных правосторонних цефалгий

Наиболее распространенными факторами, провоцирующими правостороннюю локализацию болевого синдрома, являются мигрень и кластерные цефалгии. В некоторых случаях головная боль напряжения также может быть асимметричной и затрагивать преимущественно одну сторону.

Мигрень

Считается, что развитие мигрени, представляющей собой сильную пульсирующую головную боль, во многом обусловлено генетической предрасположенностью. Сильная пульсирующая боль в правой или левой части головы обычно сопровождается:

нарушениями зрения;

тошнотой;

рвотой;

повышенной чувствительностью к звукам и источникам света.

У около 30% пациентов с мигренью появляется аура — зрительное расстройство, предшествующее приступу боли. Симптомы цефалгии могут сохраняться до 72 ч без соответствующего лечения, при этом боль, как правило, локализуется строго с одной стороны головы.

Провоцирующими факторами для развития мигренозного приступа могут служить:

яркий свет;

перепады погодных условий;

эмоциональный стресс;

употребление некоторых видов пищи и напитков (алкоголь, шоколад, сыры, копчености);

гормональные колебания у женщин;

громкие звуки;

пропуск приемов пищи;

сильные запахи;

переутомление;

чрезмерная или недостаточная продолжительность сна и др.

Кластерная головная боль

Кластерная головная боль — это редкая, но чрезвычайно интенсивная форма цефалгии, развивающаяся циклически. Боль отличается высокой степенью интенсивности и обычно локализуется в области одного глаза с возможной иррадиацией в другие отделы головы, лица, шеи и плечевого пояса. Лица с кластерной головной болью, как правило, испытывают частые приступы на протяжении нескольких недель или месяцев, сменяющиеся периодами ремиссии. Другими сопутствующими симптомами являются:

повышенное потовыделение в области лица;

бледность или покраснение кожных покровов;

гиперемия глазного яблока, слезотечение;

заложенность носа, ринорея;

отечность вокруг пораженного глаза.

По статистике, мужчины подвержены кластерным цефалгиям в большей степени, нежели женщины. Точные причины данного состояния неизвестны, однако курение, употребление алкоголя и наследственная предрасположенность повышают риск его развития.

Головная боль напряжения

Головная боль напряженного типа является наиболее распространенной разновидностью цефалгии, с которой сталкиваются более 70% населения. У некоторых пациентов симптомы могут быть асимметричными и затрагивать преимущественно одну половину головы — развитие локализованной головной боли с правой или левой стороны.

Данный вид цефалгии характеризуется:

тупой ноющей болью;

повышенной чувствительностью кожных покровов головы;

болезненностью, напряжением мышц плечевого пояса и шеи;

ощущением натяжения или давления в лобно-теменной или затылочной области

Симптомы сохраняются в течение нескольких минут или часов и имеют легкую или умеренную степень выраженности. При эпизодических приступах напряженной головной боли можно использовать безрецептурные анальгетики.

Причины вторичной односторонней головной боли

Среди неврологических причин, провоцирующих одностороннюю головную боль, можно выделить следующие:

окципитальную невралгию — данное состояние возникает при повреждении или воспалении окципитальных нервов, проходящих от верхних отделов спинного мозга к коже головы. Симптомами являются резкая боль в затылочной области и шее, боль в правом или левом виске и за глазом, светобоязнь;

височный артериит — при этом патологическом состоянии воспаляются артерии головы и шеи. Помимо боли в мышцах, он вызывает сильную одностороннюю головную боль. К другим симптомам относят астению, боль в челюсти и пульсирующую боль в висках;

невралгия тройничного нерва — провоцирует сильную боль в области лица и головы. Как правило, боль затрагивает только одну сторону, что обусловлено воспалением соответствующей ветви тройничного нерва.

Чрезмерный прием лекарственных средств, включая безрецептурные анальгетики (парацетамол, ацетилсалициловую кислоту, ибупрофен и т.д.), — еще одна распространенная причина, почему болит правое полушарие головы. Рикошетная или абузусная головная боль — наиболее распространенный вид вторичной цефалгии. Такая головная боль зачастую достигает максимальной выраженности сразу после пробуждения и может быть как разлитой, так и односторонней.

Помимо перечисленных ранее факторов, существует ряд других причин, способных вызвать боль, локализованную по всей голове или лишь с одной стороны. К ним относятся:

аллергические реакции;

аневризма (чрезмерное локальное расширение стенки артерии);

черепно-мозговая травма;

инфекционные заболевания, особенно синуситы, отиты;

колебания уровня глюкозы вследствие пропуска приемов пищи;

мышечный спазм или растяжение мышц в области шеи и т.д.

Болит голова с правой стороны? Что же делать?

Во многих случаях головная боль проходит самостоятельно без дополнительного вмешательства. Однако при регулярно повторяющихся цефалгиях при значительной выраженности болевого синдрома рекомендуется медицинское обследование для выяснения причины боли в правой части головы.

Если болит правая часть головы, рекомендуется принять безрецептурные обезболивающие средства (например парацетамол, ибупрофен) для уменьшения выраженности симптомов, если боль имеет легкую или умеренную степень. При частых и значительно выраженных симптомах правосторонней цефалгии может быть необходим прием рецептурных препаратов, однако необходимо помнить, что их назначает только врач.

Немедленная консультация врача настоятельно рекомендуется при наличии следующих сопутствующих симптомов:

внезапная значительно выраженная головная боль;

нарушения зрения;

спутанность сознания;

лихорадка;

недавняя черепно-мозговая травма;

ригидность мышц шеи;

онемение конечностей;

нарушения речи;

сыпь на коже и др.

Вышеперечисленные симптомы могут указывать на серьезные состояния, такие как инсульт, геморрагический инсульт, менингит, опухоль головного мозга, и требуют незамедлительного медицинского обследования.

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