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Новости медицины и фармацииОт обострения к ремиссии: оптимальная тактика терапии атопического дерматита

От обострения к ремиссии: оптимальная тактика терапии атопического дерматита

Опубликовано  15.04.2024

Атопический дерматит, также известный как атопическая экзема, является распространенной дерматологической патологией, поражающей около 20% детей и 3% взрослых во всем мире. За последние десятилетия наблюдается тенденция к стремительному росту этого заболевания. Причины развития атопического дерматита у взрослых и детей до конца не изучены, но известно, что в его развитии участвуют генетические, иммунологические и экологические факторы.

Атопический дерматит — это патологическое состояние, которое значительно ухудшает качество жизни пациентов. Болезнь вызывает ограничения в повседневной жизни, психологический дискомфорт из-за внешних проявлений, нарушение сна и трудоспособности. Атопический дерматит у взрослых людей часто приводит к развитию тревожно-депрессивных расстройств.

Этиопатогенез

Атопический дерматит относится к воспалительным заболеваниям кожных покровов и характеризуется хроническим рецидивирующим течением. Несмотря на значительные успехи в изучении этого состояния, до конца не ясны точные механизмы, лежащие в основе развития атопического дерматита. В результатах современных исследований установлено, что патогенез этого заболевания включает сложное взаимодействие разных факторов:

  • нарушения кожного барьера при атопическом дерматите — ключевую роль играет белок филаггрин, необходимый для поддержания целостности эпидермального барьера. Мутации в гене филаггрина и снижение его экспрессии приводят к нарушению барьерной функции кожи, повышенной проницаемости для аллергенов и патогенов, что активирует иммунный ответ;
  • иммунологических механизмов атопического дерматита — дисбаланс Th1/Th2-реакций с преобладанием Th2-ответа на ранней стадии. Активация Th2-лимфоцитов стимулирует продукцию IgE и дегрануляцию тучных клеток, вызывая развитие острых симптомов. Со временем нарастает Th1-опосредованное хроническое воспаление с повышением IFN-γ и TNF-α, приводящее к утолщению эпидермиса;
  • роли нейроиммунных взаимодействий — нейрогенное воспаление и зуд играют важную роль в патогенезе атопического дерматита. Нейропептиды, такие как субстанция P и кальцитонин-ген-связанный пептид, стимулируют высвобождение медиаторов воспаления. Кроме того, чувствительные нервные окончания активируются различными воспалительными факторами, что приводит к развитию характерного для атопического дерматита сильного зуда;
  • микробиома кожи — важную роль в обострении атопического дерматита играет колонизация кожи Staphylococcus aureus, которую отмечают у 90% пациентов. Бактериальные суперантигены, продуцируемые aureus, обусловливают гиперактивацию T-клеток независимо от их антигенной специфичности. Это приводит к высвобождению провоспалительных цитокинов и увеличению выраженности симптомов заболевания;
  • триггерных факторов обострений — контакт с аллергенами, такими как пыль, шерсть животных и пыльца, может вызывать аллергическое воспаление у сенсибилизированных пациентов. Раздражающие химические вещества, изменения температуры и влажности окружающей среды, а также гормональные сдвиги также могут провоцировать обострение атопического дерматита. Стресс также оказывает негативное влияние на течение патологического состояния. Повышение уровня кортизола и катехоламинов при стрессе ухудшает состояние пациентов с атопическим дерматитом.

Особенностью этого заболевания является склонность к рецидивам, спровоцированным различными триггерными факторами.

Клинические проявления

То, как выглядит атопический дерматит у детей и взрослых, зависит от возраста пациента.

Типичные клинические признаки атопического дерматита:

  • у младенцев (2 мес — 2 лет) — поражается в основном кожа лица, волосистой части головы, разгибательных поверхностей конечностей. Сухость, эритема, папулы, экссудация, корки;
  • у детей (2–12 лет) — поражение кожных покровов сгибательных поверхностей конечностей, шеи, запястий, лодыжек. Выраженный зуд, папулы, экскориации, лихенификация;
  • у подростков и взрослых (старше 12 лет) — поражение кожи сгибательных поверхностей конечностей, верхней части туловища. Плотные папулы, лихенификация, гиперпигментация.

Общими симптомами, характерными для всех стадий, являются:

  • выраженный нестерпимый зуд, нарушающий сон;
  • сухость, шелушение и трещины кожи;
  • повторные обострения чередуются с ремиссиями.

При атопическом дерматите кожа имеет характерные визуальные признаки, которые помогают в диагностике этого заболевания:

  • сухая, шелушащаяся кожа, особенно на сгибах локтей, коленях, шее, лице и кистях рук;
  • пораженные участки кожи выглядят красными, отечными и раздраженными. Возможно появление мелких, зудящих папул;
  • при хроническом течении кожа может становиться темнее или светлее в пораженных участках. Возможно образование лихенификации — утолщения и огрубения кожи;
  • при расчесывании и инфицировании на коже могут развиваться мокнущие гнойные высыпания.

Симптомы обычно носят хронический характер с периодами ремиссий и обострения атопического дерматита, когда развивается выраженный зуд, раздражение и воспаление, сменяющиеся периодами спокойствия.

Диагноз атопического дерматита устанавливается на основании клинической картины и анамнестических данных.

Тактика лечения атопического дерматита

Для успешного контроля атопического дерматита необходим комплексный подход, включающий:

  • эмоленты — основа успешной терапии — регулярное использование увлажняющих и смягчающих средств в форме кремов, мазей, лосьонов и других средств для умывания, купания и местного применения. Эмоленты помогают удерживать влагу в коже, предотвращая трансэпидермальную потерю воды и восстанавливая кожный барьер. Такие средства могут содержать дополнительные компоненты с противомикробным, противозудным и противовоспалительным действием;
  • топическая терапия:
  • дополнительные методы:
    • фототерапия может быть вариантом системного воздействия на кожу при обширных поражениях;
    • противомикробные препараты показаны при вторичных инфекциях;
    • аллерген-специфическая иммунотерапия может быть необходима пациентам с аэроаллергенной сенсибилизацией.

Лечение атопического дерматита у взрослых, подростков и детей не имеет принципиальных отличий, за исключением соответствующей массе тела и возрасту доз лекарственных средств. При развитии атопического дерматита у беременных для терапии необходимо выбирать препараты с высоким профилем безопасности и не оказывающие негативного воздействия на плод.

Возможные осложнения и прогноз атопического дерматита

Одним из важных аспектов прогноза является вероятность развития сопутствующих «атопических болезней». Атопический дерматит часто сочетается с другими аллергическими состояниями: бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и пищевой аллергией. Наличие одного атопического заболевания повышает риск развития и других, связанных с ним «атопических патологий».

Кроме того, дети с атопическим дерматитом имеют повышенный риск развития «атопической аллергии» к различным пищевым и ингаляционным аллергенам в более старшем возрасте. Это обусловлено нарушениями в функционировании иммунной системы, характерными для атопического фенотипа.

При недостаточном контроле течения атопического дерматита возможно присоединение вторичной бактериальной или вирусной инфекции, что усугубляет воспалительный процесс и поэтому следует назначать дополнительную терапию антибиотиками или противовирусными препаратами.

При своевременном лечении, направленном на контроль воспаления, восстановление кожного барьера и профилактику обострений, большинство пациентов с атопическим дерматитом могут достичь длительных ремиссий и существенного улучшения качества жизни.

Дополнительную информацию на эту тему вы можете прочитать на сайте Apteka.ua.

Опубликовано  15.04.2024

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