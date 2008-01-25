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Новости медицины и фармацииОт головной боли до артрита — что нужно знать об ибупрофене?

От головной боли до артрита — что нужно знать об ибупрофене?

Опубликовано  01.04.2024

В наши дни ибупрофен является одним из самых популярных и широко применяемых лекарственных средств во всем мире. Однако мало кто знает, что путь этого нестероидного противовоспалительного средства к всемирной славе был длинным и сложным.

Путешествие в историю

В 1961 г. британский фармаколог Стюарт Адамс (Stewart Sanders Adams) и химик Джон Николсон (John Nicholson) из компании Boots Pure Drug Company Ltd. запатентовали новое соединение — 2-(4-изобутилфенил)-пропионовую кислоту. Их изначальной целью было разработать препарат — альтернативу ацетилсалициловой кислоте для длительного лечения ревматоидного артрита.

После многочисленных исследований и проверки эффективности более 600 химических веществ С. Адамс и Дж. Николсон наконец отыскали «то самое» лекарство, которое хорошо переносится пациентами и имеет высокую эффективность. Спустя год, в 1962 г., их новое соединение официально зарегистрировано Британским патентным бюро.

Однако в то время никто не мог предположить, что это лекарственное средство однажды станет одним из самых известных и эффективных нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в мире. Первоначально ибупрофен был одобрен лишь в качестве рецептурного лекарственного средства для терапии ревматоидного артрита. Но его потенциал был намного шире.

В течение 1970-х годов ученые продолжали исследовать ибупрофен, выявляя все новые и новые его свойства. Оказалось, что препарат эффективен при зубной, головной боли, боли во время менструации и многих других состояниях. Это позволило значительно расширить показания к применению ибупрофена.

В 1983 г. ибупрофен стал первым в Великобритании препаратом, перешедшим из категории рецептурных в безрецептурные лекарственные средства.

Всемирное признание

Сегодня ибупрофен входит в Перечень основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), определяющий критически важные препараты для удовлетворения первоочередных потребностей систем здравоохранения в разных странах. Ибупрофен уже не первый год входит в этот список, что неудивительно, учитывая его доказанную эффективность и высокий профиль безопасности.

История становления ибупрофена — яркий пример того, как упорный научный труд и стремление к совершенствованию могут способствовать созданию по-настоящему революционного препарата, применяемого миллионами людей во всем мире.

Интересные факты об ибупрофене

  1. COVID-19 — в результатах исследования, опубликованного в журнале Biochemical and Biophysical Research Communications в 2022 г, установлено, что ибупрофен может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 в клеточных культурах. Однако необходимы дополнительные клинические исследования.
  2. Улучшение когнитивных функций — в результате небольшого исследования, проведенного в 2020 г., зафиксировано, что применение ибупрофена в течение 1 мес улучшает определенные аспекты когнитивных функций и наблюдательности у здоровых лиц пожилого возраста.
  3. Применение в лечении рака — в результатах некоторых исследований выявлено, что ибупрофен может обладать онкопротекторными свойствами и может потенциально применяться в лечении некоторых видов рака.

Большинство этих исследований все еще находятся на ранних стадиях, и необходимо проведение дальнейших клинических исследований, прежде чем сделать окончательные выводы.

Ибупрофен имеет ряд преимуществ перед применением ацетилсалициловой кислоты:

  • обладает более низким риском развития желудочно-кишечных осложнений;
  • не влияет на агрегацию тромбоцитов;
  • имеет более безопасный профиль для пациентов с бронхиальной астмой;
  • оказывает меньшее влияние на функцию почек.

Показания для применения ибупрофена и особенности его применения

Ибупрофен широко применяется для уменьшения выраженности боли легкой или умеренной степени различного генеза, такой как головная, зубная боль, боль в мышцах и суставах. Очень хорошо зарекомендовал себя ибупрофен при менструации с болевым синдромом (дисменорее).

Также препарат эффективно уменьшает выраженность воспалительного процесса, например при артрите, ревматических заболеваниях, обусловливает выраженный жаропонижающий эффект.

В результате исследований установлено, что ибупрофен обладает и другими свойствами:

  • уменьшает выраженность симптомов похмелья;
  • показан при врожденных пороках сердца;
  • может предотвращать развитие болезни Альцгеймера;
  • способствует замедлению прогрессирования кистозного фиброза;
  • в сочетании с парацетамолом может применяться для уменьшения выраженности послеоперационной боли в стоматологической практике в качестве альтернативы опиоидам.

Ибупрофен обычно принимают перорально в форме таблеток, капсул или суспензии. Стандартная доза ибупрофена для взрослых составляет 200–400 мг каждые 4–6 ч по необходимости, максимальная суточная доза — 1200 мг.

Однако следует обратить внимание, что препарат не рекомендуется применять пациентам с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки в активной стадии, желудочно-кишечными кровотечениями или перфорацией в анамнезе, при тяжелой печеночной, почечной и/или сердечной недостаточности.

Как и другие НПВП, для ибупрофена характерны побочные эффекты, такие как нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения со стороны почек при длительном применении препарата или высоких дозах, поэтому перед приемом ибупрофена рекомендуется проконсультироваться с врачом для оценки индивидуальных рисков и пользы.

Дополнительную информацию на эту тему вы можете прочитать на сайте Apteka.ua

Опубликовано  01.04.2024

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