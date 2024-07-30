Что такое желчь и причины ее застоя?

Желчь — это жидкость, которая вырабатывается гепатоцитами печени, она крайне важна в процессах пищеварения. Ее основная функция — эмульгирование жиров. Кроме того, она помогает в абсорбции жирорастворимых витаминов A, D, E, K, выведении токсинов и излишков холестерина из организма.

Желчь формируется в печени, откуда попадает в желчный пузырь — этот небольшой орган служит местом ее хранения. Здесь она накапливается, а при необходимости попадает в двенадцатиперстную кишку, где участвует в переваривании пищи.

Где находится желчный пузырь? В норме он находится в правой верхней части брюшной полости, в небольшом углублении на нижней поверхности правой доли печени. Его объем колеблется в пределах 30–70 мл.

У некоторых людей желчь с трудом эвакуируется из желчного пузыря или вовсе ее выброса в кишечник не происходит — такое состояние называется «застой». Оно сопровождается характерными клиническими симптомами.

Внешние причины застоя:

неправильное питание с избытком жирной, жареной пищи, недостатком клетчатки в рационе;

малоподвижный образ жизни;

хронический стресс;

применение лекарственных средств, особенно гормональных;

возраст.

Внутренние причины застоя:

период беременности;

перегиб желчного пузыря — это анатомическая особенность, при которой желчный пузырь имеет неправильную форму или расположение: он может быть изогнут, перекручен или смещен;

желчнокаменная болезнь — камни частично или полностью блокируют выход содержимого из желчного пузыря;

холецистит — воспаление желчного пузыря: стенки органа отекают, в результате чего сужаются выводные протоки;

— воспаление желчного пузыря: стенки органа отекают, в результате чего сужаются выводные протоки; полипы — доброкачественные разрастания на стенках желчного пузыря;

дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) — это нарушение двигательной функции желчного пузыря и желчных протоков;

(ДЖВП) — это нарушение двигательной функции желчного пузыря и желчных протоков; другие болезни желчного пузыря.

Что делать при застое желчи? Об этом детальнее в нашей статье.

Симптомы проблем с желчным пузырем

Основные клинические проявления:

дискомфорт или болевой синдром — боль при патологии желчного пузыря тупая, ноющая, внезапно может стать острой и пронзительной, особенно после приема жирной пищи. Некоторые пациенты, описывая свои субъективные ощущения, указывают, что желчный пузырь не болит, а давит и распирает под ребрами справа (выраженность чувства распирания увеличивается после еды);

тошнота, рвота — накатывающие волны тошноты, особенно после обильных или жирных блюд. В некоторых случаях тошнота сопровождается рвотой (иногда с примесью желчи), которая, впрочем, не приносит облегчения;

— накатывающие волны тошноты, особенно после обильных или жирных блюд. В некоторых случаях тошнота сопровождается рвотой (иногда с примесью желчи), которая, впрочем, не приносит облегчения; горький привкус во рту, особенно по утрам (связан с забросом желчи в желудок или пищевод);

неприятный запах изо рта, который трудно устранить обычной гигиеной ротовой полости;

изменения цвета кала — при застое желчи стул становится более светлым или даже глинистого цвета, что указывает на недостаточное поступление желчи в кишечник.

Основные лабораторные тесты для определения застоя желчи:

уровень билирубина в плазме крови. Билирубин — это желтый пигмент, формирующийся при распаде гемоглобина. В норме он выводится из организма с желчью, но при ее застое его уровень в плазме крови повышается. Врачи обращают внимание как на общий билирубин, так и на его фракции — прямой (связанный) и непрямой (несвязанный) билирубин. При застое желчи обычно повышается уровень прямого билирубина;

щелочная фосфатаза (ЩФ) и гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) — повышение уровня данных ферментов является симптомом чрезмерно густой желчи.

В анализе мочи определяется повышенный уровень уробилиногена — продукта распада билирубина. В норме уробилиноген есть в моче в небольшом количестве, но при проблемах с оттоком желчи его уровень повышается.

Биохимический анализ кала — снижение уровня стеркобилина — продукта, формирующегося из билирубина в кишечнике (связано с уменьшением поступления билирубина).

Чем опасен застой желчи?

Застой желчи, на первый взгляд кажущийся лишь незначительным нарушением в работе организма, на самом деле вызывает серьезные последствия для здоровья:

нарушение процесса пищеварения — организм теряет способность эффективно переваривать жирную пищу;

формирование желчных камней — компоненты кристаллизуются, формируя сначала мелкие песчинки, а затем и более крупные камни. Желчнокаменная болезнь вызывает выраженную боль и показано хирургическое вмешательство;

инфекции в желчевыводящих путях — создаются благоприятные условия для размножения бактерий;

функциональные нарушения печени;

панкреатит — воспаление поджелудочной железы;

дисбактериоз — желчные кислоты помогают контролировать рост бактерий в кишечнике. При нарушении оттока желчи возникает дисбаланс микрофлоры с соответствующими последствиями;

желтуха — патологическое состояние при застое желчи, симптомом которого является изменение цвета кожи и белков глаз: они приобретают желтоватый оттенок вследствие повышенного уровня билирубина в плазме крови;

хроническое воспаление в организме.

Лечение: как наладить желчеотток

Как увеличить отток желчи? Для этого используют комплексный подход, при котором необходимо внимание к различным аспектам:

питанию;

физической активности;

достаточному потреблению воды;

фармакотерапии.

Важно помнить, что любые изменения в образе жизни, диете следует вводить постепенно и под наблюдением специалиста, особенно если имеются хронические заболевания или проблемы с пищеварением. Применение лекарственных средств для терапии застоя желчи должно осуществляться только после консультации с врачом, что позволит избежать потенциальных рисков и обеспечить эффективное и безопасное лечение.

Какие продукты выводят желчь?

Некоторые продукты обладают свойством увеличивать выработку и отток желчи и могут быть полезны для стимуляции желчеотделения. Их употребление следует согласовать с врачом, особенно при наличии проблем с печенью или желчным пузырем. В список желчегонных продуктов входят:

оливковое масло (особенно нерафинированное) — является мощным стимулятором выработки желчи. Оно содержит полезные жирные кислоты и антиоксиданты, которые благотворно влияют на работу печени и желчного пузыря;

лимон и другие цитрусовые — лимонный сок и сок других цитрусовых фруктов богат витамином C и органическими кислотами (стимулируют сокращение желчного пузыря и выброс желчи);

и органическими кислотами (стимулируют сокращение желчного пузыря и выброс желчи); яблоки — содержат пектин, который способствует выведению токсинов из организма и стимулирует работу печени. Кроме того, кислота, содержащаяся во фруктах, помогает разжижать желчь;

свекла — богата бетаином, помогает улучшить пищеварение и обмен веществ;

артишоки — содержат цинарин (вещество, которое увеличивает выработку желчи и способствует ее оттоку);

куркума — активное вещество куркумы — куркумин, помимо желчегонного эффекта, обладает противовоспалительным и гепатопротекторным свойствами;

чеснок — содержит аллицин и селен (стимулируют выработку ферментов, участвующих в производстве желчи);

зеленые листовые овощи — шпинат, руккола, листовая капуста и другие зеленые листовые овощи богаты хлорофиллом и клетчаткой, положительно влияют на отток желчи;

овсянка — богата клетчаткой, которая помогает связывать желчные кислоты и выводить их из организма.

Важно соблюдать режим питания: частые, но небольшие приемы пищи стимулируют регулярное сокращение желчного пузыря, предотвращая застой желчи.

Как наладить отток желчи при помощи физической активности?

Физическая активность помогает стимулировать естественный отток желчи, улучшает обмен веществ и общее состояние организма.

Роль физической активности:

стимуляция желчеотделения — способствует сокращению желчного пузыря и выбросу желчи в кишечник;

улучшение кровообращения — увеличивает кровоток в печени и желчном пузыре, что способствует большему оттоку желчи;

нормализация массы тела — помогает контролировать массу тела;

снижение уровня стресса — уменьшает выраженность стресса, который негативно влияет на работу желчевыводящей системы;

улучшение пищеварения — стимулирует перистальтику кишечника.

Как очистить желчный пузырь от застоя желчи:

ходьба — простая, но эффективная форма физической активности. Начните с 15–20 мин/сут, постепенно увеличивая продолжительность до 30–45 мин;

плавание — отличное упражнение, так как вода создает мягкое давление на внутренние органы, стимулируя их работу;

йога — многие асаны помогают массировать внутренние органы и стимулировать отток желчи;

велосипедные прогулки — умеренные нагрузки на свежем воздухе благотворно влияют на весь организм;

легкий бег или джоггинг — начните с чередования ходьбы и бега, постепенно повышая интенсивность;

танцы — веселая и эффективная форма физической активности, подходящая для лиц разного возраста.

Основные принципы:

занимайтесь физической активностью не менее 3–4 р/нед, лучше ежедневно;

начинайте с простого, постепенно повышая интенсивность и увеличивая продолжительность занятий;

сочетайте аэробные нагрузки (ходьбу, плавание) с упражнениями на растяжку и силовыми тренировками;

лучше заниматься утром или днем, избегая интенсивных нагрузок перед сном;

если чувствуете дискомфорт или боль, прекратите упражнение и проконсультируйтесь с врачом.

Питьевой режим

Особое внимание стоит уделить употреблению достаточного количества воды. Обильное питье помогает как разжижить желчь, так и увеличить ее отток. Рекомендуется выпивать не менее 1,5–2 л чистой воды в сутки. Кроме того, полезно начинать день со стакана теплой воды с лимоном, что стимулирует работу печени и желчного пузыря.

Лекарственные средства

Наиболее часто применяют препараты с растительными компонентами: расторопшой, одуванчиком, артишоком, которые известны своими желчегонными свойствами. Многие люди ошибочно полагают, что «натуральное» всегда означает «безвредное», поэтому начинают самолечение без предварительной консультации с гастроэнтерологом или терапевтом, что сопровождается определенным риском.

Травы могут:

слишком активно стимулировать выработку желчи, что вызывает спазм желчного пузыря и увеличение выраженности болевых ощущений;

вступать во взаимодействие с другими лекарственными средствами, которые пациент принимает по назначению врача. В результате возможны непредсказуемые последствия, включая снижение эффективности основного лечения или повышение степени тяжести побочных эффектов;

оказывать влияние на свертываемость крови;

вызывать аллергические реакции или другие нежелательные эффекты вследствие индивидуальной непереносимости определенных растительных компонентов.

Поэтому перед тем, как «прогнать» желчь с помощью лекарственных средств, следует проконсультироваться с врачом.

Можно ли пить желчегонные препараты при забросе желчи в желудок? В этой ситуации применение таких лекарственных средств может быть не только неэффективным, но и потенциально опасным, так как увеличивает выраженность дуоденогастрального рефлюкса. Основная цель терапии у таких пациентов — не увеличение выработки желчи, а нормализация моторики желудочно-кишечного тракта.

Предупреждение застоя желчи

Один из ключевых аспектов профилактики застоя желчи — правильное питание. Диета, богатая клетчаткой, свежими фруктами и овощами, нормализует ее отток из желчного пузыря. Кроме того, важны: