Что такое желчь и причины ее застоя?
Желчь — это жидкость, которая вырабатывается гепатоцитами печени, она крайне важна в процессах пищеварения. Ее основная функция — эмульгирование жиров. Кроме того, она помогает в абсорбции жирорастворимых витаминов A, D, E, K, выведении токсинов и излишков холестерина из организма.
Желчь формируется в печени, откуда попадает в желчный пузырь — этот небольшой орган служит местом ее хранения. Здесь она накапливается, а при необходимости попадает в двенадцатиперстную кишку, где участвует в переваривании пищи.
Где находится желчный пузырь? В норме он находится в правой верхней части брюшной полости, в небольшом углублении на нижней поверхности правой доли печени. Его объем колеблется в пределах 30–70 мл.
У некоторых людей желчь с трудом эвакуируется из желчного пузыря или вовсе ее выброса в кишечник не происходит — такое состояние называется «застой». Оно сопровождается характерными клиническими симптомами.
Внешние причины застоя:
- неправильное питание с избытком жирной, жареной пищи, недостатком клетчатки в рационе;
- малоподвижный образ жизни;
- хронический стресс;
- применение лекарственных средств, особенно гормональных;
- возраст.
Внутренние причины застоя:
- период беременности;
- перегиб желчного пузыря — это анатомическая особенность, при которой желчный пузырь имеет неправильную форму или расположение: он может быть изогнут, перекручен или смещен;
- желчнокаменная болезнь — камни частично или полностью блокируют выход содержимого из желчного пузыря;
- холецистит — воспаление желчного пузыря: стенки органа отекают, в результате чего сужаются выводные протоки;
- полипы — доброкачественные разрастания на стенках желчного пузыря;
- дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) — это нарушение двигательной функции желчного пузыря и желчных протоков;
- другие болезни желчного пузыря.
Что делать при застое желчи? Об этом детальнее в нашей статье.
Симптомы проблем с желчным пузырем
Основные клинические проявления:
- дискомфорт или болевой синдром — боль при патологии желчного пузыря тупая, ноющая, внезапно может стать острой и пронзительной, особенно после приема жирной пищи. Некоторые пациенты, описывая свои субъективные ощущения, указывают, что желчный пузырь не болит, а давит и распирает под ребрами справа (выраженность чувства распирания увеличивается после еды);
- тошнота, рвота — накатывающие волны тошноты, особенно после обильных или жирных блюд. В некоторых случаях тошнота сопровождается рвотой (иногда с примесью желчи), которая, впрочем, не приносит облегчения;
- горький привкус во рту, особенно по утрам (связан с забросом желчи в желудок или пищевод);
- неприятный запах изо рта, который трудно устранить обычной гигиеной ротовой полости;
- изменения цвета кала — при застое желчи стул становится более светлым или даже глинистого цвета, что указывает на недостаточное поступление желчи в кишечник.
Основные лабораторные тесты для определения застоя желчи:
- уровень билирубина в плазме крови. Билирубин — это желтый пигмент, формирующийся при распаде гемоглобина. В норме он выводится из организма с желчью, но при ее застое его уровень в плазме крови повышается. Врачи обращают внимание как на общий билирубин, так и на его фракции — прямой (связанный) и непрямой (несвязанный) билирубин. При застое желчи обычно повышается уровень прямого билирубина;
- щелочная фосфатаза (ЩФ) и гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) — повышение уровня данных ферментов является симптомом чрезмерно густой желчи.
В анализе мочи определяется повышенный уровень уробилиногена — продукта распада билирубина. В норме уробилиноген есть в моче в небольшом количестве, но при проблемах с оттоком желчи его уровень повышается.
Биохимический анализ кала — снижение уровня стеркобилина — продукта, формирующегося из билирубина в кишечнике (связано с уменьшением поступления билирубина).
Чем опасен застой желчи?
Застой желчи, на первый взгляд кажущийся лишь незначительным нарушением в работе организма, на самом деле вызывает серьезные последствия для здоровья:
- нарушение процесса пищеварения — организм теряет способность эффективно переваривать жирную пищу;
- формирование желчных камней — компоненты кристаллизуются, формируя сначала мелкие песчинки, а затем и более крупные камни. Желчнокаменная болезнь вызывает выраженную боль и показано хирургическое вмешательство;
- инфекции в желчевыводящих путях — создаются благоприятные условия для размножения бактерий;
- функциональные нарушения печени;
- панкреатит — воспаление поджелудочной железы;
- дисбактериоз — желчные кислоты помогают контролировать рост бактерий в кишечнике. При нарушении оттока желчи возникает дисбаланс микрофлоры с соответствующими последствиями;
- желтуха — патологическое состояние при застое желчи, симптомом которого является изменение цвета кожи и белков глаз: они приобретают желтоватый оттенок вследствие повышенного уровня билирубина в плазме крови;
- хроническое воспаление в организме.
Лечение: как наладить желчеотток
Как увеличить отток желчи? Для этого используют комплексный подход, при котором необходимо внимание к различным аспектам:
- питанию;
- физической активности;
- достаточному потреблению воды;
- фармакотерапии.
Важно помнить, что любые изменения в образе жизни, диете следует вводить постепенно и под наблюдением специалиста, особенно если имеются хронические заболевания или проблемы с пищеварением. Применение лекарственных средств для терапии застоя желчи должно осуществляться только после консультации с врачом, что позволит избежать потенциальных рисков и обеспечить эффективное и безопасное лечение.
Какие продукты выводят желчь?
Некоторые продукты обладают свойством увеличивать выработку и отток желчи и могут быть полезны для стимуляции желчеотделения. Их употребление следует согласовать с врачом, особенно при наличии проблем с печенью или желчным пузырем. В список желчегонных продуктов входят:
- оливковое масло (особенно нерафинированное) — является мощным стимулятором выработки желчи. Оно содержит полезные жирные кислоты и антиоксиданты, которые благотворно влияют на работу печени и желчного пузыря;
- лимон и другие цитрусовые — лимонный сок и сок других цитрусовых фруктов богат витамином C и органическими кислотами (стимулируют сокращение желчного пузыря и выброс желчи);
- яблоки — содержат пектин, который способствует выведению токсинов из организма и стимулирует работу печени. Кроме того, кислота, содержащаяся во фруктах, помогает разжижать желчь;
- свекла — богата бетаином, помогает улучшить пищеварение и обмен веществ;
- артишоки — содержат цинарин (вещество, которое увеличивает выработку желчи и способствует ее оттоку);
- куркума — активное вещество куркумы — куркумин, помимо желчегонного эффекта, обладает противовоспалительным и гепатопротекторным свойствами;
- чеснок — содержит аллицин и селен (стимулируют выработку ферментов, участвующих в производстве желчи);
- зеленые листовые овощи — шпинат, руккола, листовая капуста и другие зеленые листовые овощи богаты хлорофиллом и клетчаткой, положительно влияют на отток желчи;
- овсянка — богата клетчаткой, которая помогает связывать желчные кислоты и выводить их из организма.
Важно соблюдать режим питания: частые, но небольшие приемы пищи стимулируют регулярное сокращение желчного пузыря, предотвращая застой желчи.
Как наладить отток желчи при помощи физической активности?
Физическая активность помогает стимулировать естественный отток желчи, улучшает обмен веществ и общее состояние организма.
Роль физической активности:
- стимуляция желчеотделения — способствует сокращению желчного пузыря и выбросу желчи в кишечник;
- улучшение кровообращения — увеличивает кровоток в печени и желчном пузыре, что способствует большему оттоку желчи;
- нормализация массы тела — помогает контролировать массу тела;
- снижение уровня стресса — уменьшает выраженность стресса, который негативно влияет на работу желчевыводящей системы;
- улучшение пищеварения — стимулирует перистальтику кишечника.
Как очистить желчный пузырь от застоя желчи:
- ходьба — простая, но эффективная форма физической активности. Начните с 15–20 мин/сут, постепенно увеличивая продолжительность до 30–45 мин;
- плавание — отличное упражнение, так как вода создает мягкое давление на внутренние органы, стимулируя их работу;
- йога — многие асаны помогают массировать внутренние органы и стимулировать отток желчи;
- велосипедные прогулки — умеренные нагрузки на свежем воздухе благотворно влияют на весь организм;
- легкий бег или джоггинг — начните с чередования ходьбы и бега, постепенно повышая интенсивность;
- танцы — веселая и эффективная форма физической активности, подходящая для лиц разного возраста.
Основные принципы:
- занимайтесь физической активностью не менее 3–4 р/нед, лучше ежедневно;
- начинайте с простого, постепенно повышая интенсивность и увеличивая продолжительность занятий;
- сочетайте аэробные нагрузки (ходьбу, плавание) с упражнениями на растяжку и силовыми тренировками;
- лучше заниматься утром или днем, избегая интенсивных нагрузок перед сном;
- если чувствуете дискомфорт или боль, прекратите упражнение и проконсультируйтесь с врачом.
Питьевой режим
Особое внимание стоит уделить употреблению достаточного количества воды. Обильное питье помогает как разжижить желчь, так и увеличить ее отток. Рекомендуется выпивать не менее 1,5–2 л чистой воды в сутки. Кроме того, полезно начинать день со стакана теплой воды с лимоном, что стимулирует работу печени и желчного пузыря.
Лекарственные средства
Наиболее часто применяют препараты с растительными компонентами: расторопшой, одуванчиком, артишоком, которые известны своими желчегонными свойствами. Многие люди ошибочно полагают, что «натуральное» всегда означает «безвредное», поэтому начинают самолечение без предварительной консультации с гастроэнтерологом или терапевтом, что сопровождается определенным риском.
Травы могут:
- слишком активно стимулировать выработку желчи, что вызывает спазм желчного пузыря и увеличение выраженности болевых ощущений;
- вступать во взаимодействие с другими лекарственными средствами, которые пациент принимает по назначению врача. В результате возможны непредсказуемые последствия, включая снижение эффективности основного лечения или повышение степени тяжести побочных эффектов;
- оказывать влияние на свертываемость крови;
- вызывать аллергические реакции или другие нежелательные эффекты вследствие индивидуальной непереносимости определенных растительных компонентов.
Поэтому перед тем, как «прогнать» желчь с помощью лекарственных средств, следует проконсультироваться с врачом.
Можно ли пить желчегонные препараты при забросе желчи в желудок? В этой ситуации применение таких лекарственных средств может быть не только неэффективным, но и потенциально опасным, так как увеличивает выраженность дуоденогастрального рефлюкса. Основная цель терапии у таких пациентов — не увеличение выработки желчи, а нормализация моторики желудочно-кишечного тракта.
Предупреждение застоя желчи
Один из ключевых аспектов профилактики застоя желчи — правильное питание. Диета, богатая клетчаткой, свежими фруктами и овощами, нормализует ее отток из желчного пузыря. Кроме того, важны:
- питьевой режим;
- физическая активность;
- снижение уровня стресса;
- отказ от вредных привычек;
- регулярные медицинские осмотры и своевременное обращение к врачу при развитии симптомов застоя желчи: боль в правом подреберье, тошнота или горечь во рту.