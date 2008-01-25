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Новости медицины и фармацииКак не дать боли в горле нарушить ваши планы?

Как не дать боли в горле нарушить ваши планы?

Опубликовано  01.04.2024

Боль в горле — частая причина обращения к врачам первичного звена, педиатрам, оториноларингологам. В то же время боль в горле — одна из наиболее распространенных причин обращения в аптеку для покупки безрецептурных препаратов.

Как же избавиться от боли в горле?

Важно понимать, что боль в горле не патология, а симптом. Она чаще всего имеет вирусную этиологию и может быть симптомом различных заболеваний, включая:

  • тонзиллит;
  • обострение хронического тонзиллита;
  • фарингит;
  • паратонзиллярный абсцесс;
  • скарлатину;
  • дифтерию;
  • эпиглоттит;
  • инфекционный мононуклеоз;
  • кандидоз полости рта;
  • вирус Коксаки;
  • герпесвирусную инфекцию;
  • острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) и др.

Чаще всего боль в горле является симптомом острого респираторного заболевания (ОРЗ). В зависимости от этиологии она может быть связана в наличием таких сопутствующих симптомов и признаков, как:

  • заложенность носа, насморк;
  • кашель;
  • повышенная температура тела;
  • затруднение глотания;
  • кожная сыпь;
  • боль в ухе;
  • увеличение и болезненность лимфоузлов;
  • головная боль;
  • ломота в мышцах и суставах.

В то же время при ОРЗ может фиксироваться боль в горле без повышенной температуры тела и кашля или могут выявляться насморк и боль в горле без повышения температуры тела. Боль в горле может быть постоянной. В ряде случаев болит горло при глотании.

В большинстве случаев при боли данной локализации лечение симптоматическое. В то же время при тонзиллите, скарлатине показана терапия боли в горле антибиотиками и рядом других препаратов, поэтому при подозрении на наличие этих заболеваний не следует заниматься самолечением.

В идеале при начале развития боли в горле следует обратиться к врачу или, по крайней мере, связаться со своим семейным врачом по телефону. Но такая возможность имеется не всегда. Чем же вылечить горло в домашних условиях и как определить, необходима ли неотложная медицинская помощь?

Пациентам с болью в горле рекомендуется отдых, достаточное употребление жидкости (не менее 2,5 л/сут), избегать употребления горячих/холодных и острых блюд.

В домашних условиях для уменьшения выраженности боли в горле можно применять местные и системные препараты. Так, ибупрофен и парацетамол способствуют уменьшению выраженности боли в горле, а также лихорадки, головной боли, гриппоподобного синдрома.

Местные средства для симптоматического лечения боли в горле выпускаются в форме таблеток для рассасывания, леденцов, пастилок, спреев и растворов для полоскания.

Местные средства можно разделить на несколько групп:

  • препараты с противовоспалительным и обезболивающим действием (например спрей и леденцы, содержащие флурбипрофен). Если чувствуется значительно выраженная боль в горле, то для ее кратковременного уменьшения могут быть рекомендованы лекарства данной группы;
  • препараты с антисептическим эффектом (содержащие амилметакрезол, 2,4-дихлорбензиловый спирт, деквалиния хлорид, лизоцим, хлорофиллипт, цетилпиридиний, декаметоксин). Лекарственные средства этой группы воздействуют на инфекционный агент, вызвавший боль в горле. Антисептические препараты могут быть монокомпонентными или содержать несколько действующих веществ с взаимодополняющим и взаимоусиливающим действием (например спрей для горла, содержащий гексетидин, холина салицилат, хлорбутанол гемигидрат);
  • комбинированные препараты (например леденцы, содержащие 2,4-дихлорбензиловый спирт и амилметакрезол, оказывающие антисептическое действие, и лидокаин, обусловливающий местный анестезирующий эффект).

Также рекомендуют фитопрепараты для полоскания горла — например отвары, настойки, экстракты цветков ромашки.

Какие же признаки боли в горле свидетельствуют о недопустимости самолечения?

Пациентам с иммуносупрессией (применением иммуносупрессантов, системных глюкокортикостероидов), врожденным иммунодефицитом, вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретенного иммунного дефицита (ВИЧ/СПИД), тяжелым течением сопутствующей патологии и болью в горле следует немедленно обратиться к врачу.

В домашних условиях с помощью зеркала и фонарика можно провести самоосмотр зева и задней стенки глотки. При выявлении гнойного налета на миндалинах, увеличении миндалин следует обратиться к врачу. Наличие этих признаков может отмечаться при тонзиллите, основа лечения которой — антибиотикотерапия. Чем можно полоскать горло при этом заболевании? Полоскание горла — вспомогательный метод лечения при тонзиллите. Могут быть рекомендованы препараты с антисептическим действием (хлорофиллипт, декаметоксин, сангвиритрин).

Также следует обратить внимание на болезненность или увеличение лимфоузлов (шейных, околоушных, затылочных, подчелюстных). Увеличение лимфатических узлов — один из «красных флажков» при боли в горле.

Сопутствующая фебрильная температура тела, не снижающаяся при применении безрецептурных жаропонижающих препаратов, выраженная головная боль, сопровождающаяся нарушениями общего самочувствия, тошнотой и рвотой, сыпь на коже, затруднение глотания, отсутствие эффекта при применении безрецептурных лекарств — при наличии любого из этих признаков следует немедленно обратиться к врачу.

Опубликовано  01.04.2024

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