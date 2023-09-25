цветки. 1 столовую ложку цветков ромашки заваривают в стакане кипятка, охлаждают, процеживают и принимают внутрь по 1–5 столовых ложек 2–3 раза в сутки, применяют в клизмах или используют для полосканий.

Экстракт. Для полосканий при заболеваниях полости рта 2 чайные ложки препарата растворяют в стакане воды. При пародонтозе в этом р-ре смачивают турунды, которые вводят в десенные карманы на 10–15 мин ежедневно на протяжении 3–7 дней.

При заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки — внутрь в виде р-ра, взрослым — 1 чайная ложка препарата на ½ стакана теплой воды за 20 мин до еды 3–4 раза в сутки, детям в возрасте 1–12 лет — от 1 столовой ложки до ¼ стакана 2–3 раза в сутки.

При геморрое применяют для микроклизм и ванночек: 2 чайные ложки препарата разводят в стакане теплой воды; процедуру повторяют 2–3 раза в сутки.

Для промываний влагалища 2–3 столовые ложки препарата разводят в 3 л теплой воды, промывания проводят 2–3 paза в сутки на протяжении 3 нед.