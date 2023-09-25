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Активные вещества — “Р”РОМАШКА АПТЕЧНАЯ* (MATRICARIA CHAMOMILLA*)

РОМАШКА АПТЕЧНАЯ* (MATRICARIA CHAMOMILLA*) Действующее вещество

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Найдено: 22 препарата
Ромашки цветки цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Ромашки цветки Цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 404 аптеках
от 60,85 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Ромашки цветки Цветки, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 394 аптеках
от 35,92 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Ромашки цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 280 аптеках
от 34,88 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; Виола ФФ
Ромашки цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 Виола ФФ
В 219 аптеках
от 56,62 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Ромашки цветки Цветки, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 196 аптеках
от 50,50 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 40 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Тернофарм
Ромашки цветки Цветки, 40 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Тернофарм
В 159 аптеках
от 68,00 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; Тернофарм
Ромашки цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 Тернофарм
В 135 аптеках
от 68,00 грн
Цены в аптеках
Рекутан раствор, 100 мл, флакон, № 1; Здоровье Группа компаний
Рекутан Раствор, 100 мл, флакон, № 1 Здоровье Группа компаний
В 75 аптеках
от 95,42 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Ромашки цветки Цветки, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 72 аптеках
от 65,00 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, пачка, пачка, № 20; Лубныфарм
Ромашки цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, пачка, пачка, № 20 Лубныфарм
В 10 аптеках
от 29,50 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 40 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Ромашки цветки Цветки, 40 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 9 аптеках
от 55,00 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 50 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1; Тернофарм
Ромашки цветки Цветки, 50 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1 Тернофарм
В 6 аптеках
от 29,59 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, тм айви, тм айви, № 20; Тернофарм
Ромашки цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, тм айви, тм айви, № 20 Тернофарм
В 6 аптеках
от 30,43 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Ромашки цветки Цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 5 аптеках
от 28,00 грн
Цены в аптеках
Рекутан® жидкость, 100 мл, флакон стеклянный, в пачке, в пачке, № 1; Корпорация Артериум
Рекутан® Жидкость, 100 мл, флакон стеклянный, в пачке, в пачке, № 1 Корпорация Артериум
В 2 аптеках
от 103,50 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 40 г, пачка, тм а+, тм а+, № 1; Тернофарм
Ромашки цветки Цветки, 40 г, пачка, тм а+, тм а+, № 1 Тернофарм
В 1 аптеке
от 35,50 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, пачка, пачка, № 25; Лубныфарм
Ромашки цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, пачка, пачка, № 25 Лубныфарм
В 1 аптеке
от 46,00 грн
Цены в аптеках
Ромашки цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20; Виола ФФ
Ромашки цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20 Виола ФФ
В 75 аптеках других городов
от 47,50 грн
Цены в других городах
Ромашки цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 10; Виола ФФ
Ромашки цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 10 Виола ФФ
В 1 аптеке других городов
от 38,00 грн
Цены в других городах
Ромашки цветки цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Ромашки цветки Цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Ромашки цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, тм а+, тм а+, № 20; Тернофарм
Ромашки цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, тм а+, тм а+, № 20 Тернофарм
Нет в наличии
Ромашки цветки цветки, 40 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Лубныфарм
Ромашки цветки Цветки, 40 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Форма выпуска: цветки, р-р, экстракт жидкий.

собранные в начале цветения и высушенные корзинки ромашки аптечной содержат эфирное масло (не менее 0,3%), азулен, апигенин, антемисовую кислоту и другие биологически активные вещества. Азулен обладает противовоспалительными свойствами, тормозит аллергические реакции, стимулирует процессы регенерации. Содержащийся в ромашке апигенин (5,7,4-триоксифлавон) оказывает спазмолитическое действие.
Применяют в виде чая или настоя внутрь как спазмолитическое и потогонное средство; как слабое антисептическое и вяжущее средство назначают наружно для полосканий, примочек и ванн.

внутрь — при спазмах кишечника, метеоризме, диарее, острых респираторных инфекциях; наружно — при стоматите, гингивите, пародонтозе, геморрое, трещинах анального отверстия; в клизмах — при проктите, парапроктите, сигмоидите и др.

цветки. 1 столовую ложку цветков ромашки заваривают в стакане кипятка, охлаждают, процеживают и принимают внутрь по 1–5 столовых ложек 2–3 раза в сутки, применяют в клизмах или используют для полосканий.
Экстракт. Для полосканий при заболеваниях полости рта 2 чайные ложки препарата растворяют в стакане воды. При пародонтозе в этом р-ре смачивают турунды, которые вводят в десенные карманы на 10–15 мин ежедневно на протяжении 3–7 дней.
При заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишкивнутрь в виде р-ра, взрослым — 1 чайная ложка препарата на ½ стакана теплой воды за 20 мин до еды 3–4 раза в сутки, детям в возрасте 1–12 лет — от 1 столовой ложки до ¼ стакана 2–3 раза в сутки.
При геморрое применяют для микроклизм и ванночек: 2 чайные ложки препарата разводят в стакане теплой воды; процедуру повторяют 2–3 раза в сутки.
Для промываний влагалища 2–3 столовые ложки препарата разводят в 3 л теплой воды, промывания проводят 2–3 paза в сутки на протяжении 3 нед.

повышенная чувствительность.

обычно хорошо переносится.