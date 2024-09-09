Что представляют собой глисты?

Глисты, или гельминты, представляют собой червей, которые адаптировались к паразитическому образу жизни в различных органах и тканях хозяина. Их жизненный цикл имеет характерные особенности:

прямой цикл — яйца развиваются непосредственно в инвазионную форму в организме окончательного хозяина. Характерен для некоторых нематод (например остриц);

непрямой цикл — в процессе развития от яйца до взрослой особи паразит меняет одного или нескольких промежуточных хозяев. Например, цикл развития бычьего цепня включает крупный рогатый скот как промежуточного хозяина.

Паразитические черви распространены по всему миру, но особенно — в регионах с теплым климатом и низким уровнем санитарии. Некоторые виды специфичны для определенных стран из-за наличия необходимых промежуточных хозяев.

Среди адаптационных механизмов, которые позволяют гельминтам паразитировать, можно выделить:

наличие прочных покровов для защиты от пищеварительных ферментов хозяина;

отсутствие реакции на повышение температуры тела — глисты сохраняют жизнеспособность и не погибают при колебаниях температурных показателей;

высокая плодовитость для компенсации потерь в жизненном цикле;

специализированные органы прикрепления к тканям;

способность подавлять иммунный ответ при проникновении в организм человека или животного;

выделение антикоагулянтов (у кровососущих видов).

Общее название заболеваний, вызванных паразитическими червями, — гельминтоз.

Какие виды глистов выявляют у человека?

Выделяют 3 основных типа гельминтов:

нематоды (круглые черви) — имеют цилиндрическое тело, раздельнополые (аскариды, острицы и др.);

цестоды (ленточные черви) — гермафродиты с плоским лентовидным телом, состоящим из сегментов — проглоттид (бычий, свиной цепень, эхинококк, широкий лентец и др.);

трематоды (сосальщики) — паразиты с плоским листовидным телом, которые, как правило, гермафродиты (печеночный сосальщик, шистосомы и др.).

Сколько видов глистов у человека? Паразитировать в организме человека способны более 250 видов червей, но наибольшее количество гельминтозов вызвано острицами и аскаридами .

Чем вредны и опасны глисты для человека? Гельминтозы вызывают:

нарушения пищеварения и питания;

интоксикацию организма;

механические повреждения органов;

снижение иммунитета;

неврологические проблемы;

осложнения в период беременности;

задержку развития у детей;

хроническое воспаление;

обострение существующих заболеваний.

Что будет, если не лечить глистные инвазии:

хроническое истощение организма;

анемия и авитаминоз;

тяжелые повреждения внутренних органов;

частые инфекционные заболевания;

риск заражения других людей;

в крайних случаях — угроза жизни.

Какие органы могут поражать глисты?

Глистные инвазии способны поражать практически все органы и системы человеческого организма, проявляя способность паразитов адаптироваться к различным средам обитания:

основное место обитания гельминтов — желудочно-кишечный тракт. Тонкий и толстый кишечник предоставляют паразитам богатую питательными веществами среду, где они растут и размножаются;

печень часто становится мишенью для паразитов. Некоторые виды сосальщиков, например, печеночные двуустки, обитают в желчных протоках, вызывая серьезные функциональные нарушения гепатобилиарной системы . Кроме того, через печень проходят личинки многих видов глистов в процессе их миграции по организму. Данный процесс сопровождается воспалительными изменениями в тканях органа, формированием паразитарных кист;

. Кроме того, через печень проходят личинки многих видов глистов в процессе их миграции по организму. Данный процесс сопровождается воспалительными изменениями в тканях органа, формированием паразитарных кист; легкие — выделяют специфические легочные гельминтозы, при которых взрослые особи паразитов обитают непосредственно в легочной ткани, и неспецифические — личинки паразитарных червей проходят через легочную ткань в процессе своего жизненного цикла, вызывая различные респираторные нарушения;

центральная нервная система, несмотря на наличие гематоэнцефалического барьера, также может быть поражена некоторыми видами глистов. Особенно опасен в данном отношении цистицеркоз, вызываемый личинками свиного цепня. Они способны формировать кисты в головном мозге с серьезной неврологической симптоматикой;

мышечная ткань служит местом обитания для личинок трихинелл, которые формируют в ней инкапсулированные цисты. Гельминтоз сопровождается мышечной болью, слабостью, нарушением двигательных функций;

подкожная клетчатка — локация, характерная для некоторых видов филярий, вызывающих развитие подкожных узелков и миграцию паразитов под кожей;

кровеносная и лимфатическая системы — среда обитания шистосом и других паразитических червей. Гельминты в процессе жизнедеятельности негативно влияют на кровообращение и лимфоотток в тканях;

органы зрения — при онхоцеркозе паразиты поражают глаза, вызывая серьезные нарушения зрения вплоть до слепоты, при токсокарозе поражается сетчатка глаз;

мочеполовая система (почки и мочевой пузырь) — проникновение шистосом вызывает хроническое воспаление, которое в тяжелых случаях становится причиной развития рака мочевого пузыря.

Важно понимать, что способность глистов поражать различные органы, зависит не только от вида паразита, но и от индивидуальных особенностей организма хозяина, степени тяжести инвазии и своевременности лечения. Степень поражения также варьирует: некоторые гельминтозы протекают практически без симптомов, в то время как другие глисты способны вызывать тяжелые, угрожающие жизни состояния.

Как глисты попадают в организм человека?

Паразитические черви попадают в организм человека различными путями. Данный процесс тесно связан с особенностями их жизненного цикла и окружающей средой.

Пути заражения:

пероральный — наиболее распространенный. Яйца или личинки паразитов проникают через рот (происходит при употреблении загрязненной пищи или воды). Например, немытые овощи и фрукты могут содержать яйца аскарид, власоглавов, недостаточно проваренное или прожаренное мясо, особенно свинина, может быть источником личинок трихинелл или цистицерков (личиночная стадия свиного цепня);

водный — при купании в загрязненных водоемах происходит проникновение личинок шистосом через кожу;

через кожу; контакт с загрязненной почвой — дети, играющие в песочницах или на земле, могут случайно проглотить яйца почвенных гельминтов, а хождение босиком по влажной земле создает условия для проникновения личинок анкилостом через кожу стоп;

насекомые могут служить переносчиками некоторых видов глистов (например филярий);

близкий контакт с собаками и кошками, особенно если они не проходят регулярную дегельминтизацию, повышает риск заражения различными гельминтозами.

Симптомы заражения глистами

Как понять, что появились глисты? Симптомы гельминтозов разнообразны и часто неспецифичны, что затрудняет их своевременное выявление. Проявления глистной инвазии зависят от вида паразита, степени тяжести заражения и индивидуальных особенностей организма хозяина. Наиболее частые признаки возникают вследствие воздействия паразитов на желудочно-кишечный тракт.

Признаки того, что есть глисты

Первые симптомы глистной инвазии:

периодическая боль в животе , которая часто носят схваткообразный характер и меняет локализацию;

, которая часто носят схваткообразный характер и меняет локализацию; нарушения стула — чередование запора и диареи ;

и ; тошнота , иногда рвота ;

, иногда ; снижение аппетита;

в некоторых случаях — повышенное чувство голода, не приносящее насыщения;

немотивированная слабость;

повышенная утомляемость;

снижение работоспособности;

нарушения сна – бессонница или, наоборот, сонливость;

дети часто становятся раздражительными, капризными, их успеваемость в школе снижается.

Какая сыпь может развиться при заражении глистами? Сыпь у пациентов с гельминтозами чаще всего развивается по типу крапивницы, также диагностируются пятна, папулы и другие элементы. Из дерматологических проявлений можно выделить:

бледность кожных покровов;

зуд в области заднего прохода;

сухость и шелушение кожи;

ломкость ногтей;

выпадение волос.

Какие виды анализов следует сдать при подозрении на заражение глистами? Наиболее распространенные лабораторные исследования:

анализ кала на яйца глистов (копрограмма);

анализ крови на антитела к различным гельминтам;

общий анализ крови (эозинофилия — признак гельминтоза).

Что такое соскоб на яйца глистов? Данный метод эффективен для диагностики энтеробиоза (заражения острицами). Материал берется с перианальных складок для выявления яиц гельминтов (именно там самки остриц откладывают яйца).

У кого могут развиться глисты?

Категории населения, которые подвержены повышенному риску заражения гельминтами:

дети дошкольного и младшего школьного возраста — они активно познают мир через тактильные ощущения (играют в песочницах, берут в рот грязные руки или предметы);

беременные — физиологические изменения в организме во время беременности, включая снижение иммунитета, делают их более восприимчивыми к паразитарным инвазиям. Чем опасны глисты при беременности? Некоторые виды гельминтов могут передаваться от матери к плоду, что представляет серьезную опасность для развивающегося ребенка;

лица с ослабленной иммунной системой (вирусом иммунодефицита человека / синдромом приобретенного иммунодефицита (ВИЧ / СПИД), онкологическими заболеваниями, после иммуносупрессивной терапии);

работники сельского хозяйства и ветеринарные специалисты;

лица, проживающие в районах с неблагоприятными санитарно-гигиеническими условиями (при отсутствии чистой питьевой воды, с неадекватной системой канализации и скученностью населения);

путешественники, особенно те, кто посещает страны с тропическим и субтропическим климатом, где распространены эндемичные виды гельминтов;

любители сырой рыбы, мяса и морепродуктов;

владельцы домашних животных, особенно собак и кошек;

работники коммунальных служб.

Как лечат гельминтозы?

После установления диагноза назначается антигельминтная терапия.

Важно отметить, что самолечение недопустимо, так как универсальной таблетки от всех видов глистов не существует! Лечить гельминтоз должен только врач, который учитывает различные факторы, такие как:

вид глиста (острица, аскарида, ленточные черви и др.);

возраст (дети грудного, дошкольного и школьного возраста, подростки, взрослые пациенты);

наличие сопутствующей патологии;

особые состояния (грудное вскармливание, период после родов).

Какие существуют лекарственные средства от глистов? Избавиться от паразитов помогают антигельминтные препараты:

Курс лечения обычно длится от 1 до нескольких дней. В некоторых случаях врач рекомендует повторный курс через определенное время для полного избавления от паразитов.

После окончания курса терапии обязательно проводится контрольное обследование. Как правило, его проводят через 2–3 нед после завершения приема антигельминтных препаратов.

Что нельзя есть при лечении гельминтозов? Во время приема антигельминтных средств важно соблюдать диету, исключающую жирную, острую пищу и алкоголь. Диета способствует наиболее эффективному всасыванию лекарственных средств и снижает нагрузку на печень.

Какие продукты помогают избавиться от глистов? Продукты питания сами по себе не могут полностью вылечить от гельминтов, поэтому их следует рассматривать как дополнение к основному лечению, назначенному врачом, а не как его замену. Помочь в борьбе с паразитами и укреплении иммунитета могут:

чеснок и лук — содержат аллицин, обладающий антипаразитарными свойствами;

тыквенные семечки — содержат кукурбитин, который вызывает паралич мышц глистов;

морковь — богата бета-каротином, повышающим иммунитет;

папайя — содержит фермент папаин, который повреждает оболочку червей;

кокосовое масло — содержит лауриновую кислоту, оказывающую противопаразитарное действие;

клюква — препятствует прикреплению паразитов к стенкам кишечника;

имбирь — обладает противовоспалительными свойствами;

куркума — стимулирует выработку желчи;

горькие травы (полынь, пижма) — традиционно используются в народной медицине.

Особенности лечения глистной инвазии в разном возрасте

У детей раннего возраста при лечении гельминтозов необходима особая осторожность. Их организм более чувствителен к лекарственным средствам, а незрелость ферментных систем печени приводит к замедлению их выведения. Доза антигельминтных средств для малышей рассчитывается с учетом массы тела ребенка и, как правило, препараты назначают в минимальных терапевтических дозах.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста выбор препаратов расширяется. Однако следует учитывать, что некоторые таблетированные антигельминтные средства могут иметь неприятный вкус. Как вариант, врачи стараются лечить гельминтозы без таблеток, отдавая предпочтение препаратам в форме суспензий с приемлемым вкусом.

Подростки в целом переносят лечение глистной инвазии так же, как и взрослые. Особое внимание следует уделить разъяснительной работе о важности соблюдения гигиенических мер для предотвращения повторного заражения.

У взрослых пациентов лечение глистных инвазий проводится с учетом общего состояния здоровья, наличия сопутствующих заболеваний и принимаемых препаратов.

Как не заразиться глистами?

Комплексная профилактика гельминтозов:

тщательное мытье рук с использованием мыла перед каждым приемом пищи, после посещения туалета, общественных мест и контакта с животными;

мытье и обработка продуктов питания;

соблюдение санитарных норм в окружающей среде;

правильная утилизация отходов жизнедеятельности человека и животных;

употребление кипяченой или бутилированной воды;

защита пищевых продуктов от насекомых.

Что пить для профилактики глистов? С профилактической целью применяют те же антигельминтные препараты, что и для лечения заболевания. Доза и частота приема определяются индивидуально. Профилактический прием противоглистных препаратов без назначения врача не рекомендуется.