высокоэффективное антигельминтное средство. Механизм действия празиквантела связывают с повышением проницаемости клеточных мембран паразитов для ионов кальция, что вызывает сокращение мышц паразитов, переходящее в спастический паралич. Активен в отношении Clonorchis sinensis (китайская двуустка), Metagonimus yokogawai, Opistorchis felineus (кошачья двуустка или сибирская двуустка), Opistorchis viverrini (двуустка Виверры), Paragonimus westermani (легочная двуустка), Fasciola gigantica (двуустка гигантская), Fascilopsis buski, Schistosoma haematobium, Schistosoma intercalatum, Schistosoma japonicum (шистосома японская), Hymenolepis nana (цепень карликовый), Diphyllobothrium latum (лентец широкий), Taeniaryhynchus saginatus (цепень бычий), Taenia solium (цепень свиной) и его личинок.

Быстро всасывается при приеме внутрь. C max в плазме крови достигается через 1–2 ч. Быстро метаболизируется. Выделяется почками преимущественно (80%) в виде метаболитов в течение 4 сут, при этом 90% введенной дозы — в первые 24 ч. В небольшом количестве проникает в грудное молоко. У пациентов с нарушениями функции почек возможно замедление выведения празиквантела из организма.