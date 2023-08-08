ПРАЗИКВАНТЕЛ (PRAZIQUANTELUM) Действующее вещество
высокоэффективное антигельминтное средство. Механизм действия празиквантела связывают с повышением проницаемости клеточных мембран паразитов для ионов кальция, что вызывает сокращение мышц паразитов, переходящее в спастический паралич. Активен в отношении Clonorchis sinensis (китайская двуустка), Metagonimus yokogawai, Opistorchis felineus (кошачья двуустка или сибирская двуустка), Opistorchis viverrini (двуустка Виверры), Paragonimus westermani (легочная двуустка), Fasciola gigantica (двуустка гигантская), Fascilopsis buski, Schistosoma haematobium, Schistosoma intercalatum, Schistosoma japonicum (шистосома японская), Hymenolepis nana (цепень карликовый), Diphyllobothrium latum (лентец широкий), Taeniaryhynchus saginatus (цепень бычий), Taenia solium (цепень свиной) и его личинок.
Быстро всасывается при приеме внутрь. Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч. Быстро метаболизируется. Выделяется почками преимущественно (80%) в виде метаболитов в течение 4 сут, при этом 90% введенной дозы — в первые 24 ч. В небольшом количестве проникает в грудное молоко. У пациентов с нарушениями функции почек возможно замедление выведения празиквантела из организма.
трематодозы — клонорхоз, метагонимоз, описторхоз, парагонимоз, фасциолез, фасциолопсидоз, шистосомоз, шистосомоз кишечный и мочеполовой; цестодозы — гименолипедоз, дифиллоботриоз, тениаринхоз, тениоз; цистицеркоз.
дозу устанавливают индивидуально с учетом вида возбудителя. При шистосомозах, вызванных Shistosoma mansoni, S. haematobium, S. intercalatum, назначают однократно в дозе 40 мг/кг. При тяжелом течении шистосомоза или при шистосомозе, вызванном S. japonicum, назначают в дозе 60–75 мг/кг в течение 1 дня в 3 приема с интервалом 4–6 ч. При трематодозах — в дозе 75 мг/кг в течение 1 дня в 3 приема. При цестодозах — однократно в дозе 10–25 мг/кг. При цистицеркозах — в дозе 50 мг/кг/сут в 3 приема. Курс лечения — 1–4 дня. Принимают после еды.
цистицеркоз глаз, I триместр беременности.
тошнота, боль в области живота (главным образом при применении в высоких дозах), головная боль, головокружение, сонливость, очень редко — лихорадка, крапивница.
следует с осторожностью применять у пациентов с заболеваниями печени. С осторожностью назначают во II и III триместр беременности. В период кормления грудью в течение 48 ч после последнего приема празиквантела грудное вскармливание следует прервать. Не рекомендуют применение у детей в возрасте до 2 лет.
Во время лечения пациентам следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты физических и психических реакций.
при одновременном применении дексаметазона и празиквантела возможно снижение концентрации последнего в плазме крови.
при использовании в разовой дозе более 40 мг/кг возможны боль в области живота, иногда с тошнотой и рвотой, головная боль, кратковременная потеря сознания, а также крапивница и лихорадка. Лечение — симптоматическое.