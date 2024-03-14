МЕБЕНДАЗОЛ (MEBENDAZOLUM)

при энтеробиозе назначают однократно в дозе 100 мг. Для предупреждения повторной инвазии прием мебендазола повторяют через 2 и 4 нед в той же дозе. Рекомендуют проводить одновременное лечение всех членов семьи.

При аскаридозе, трихоцефалезе, анкилостомозе или смешанных инфекциях назначают по 100 мг 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 3 дней. Приведенные выше дозы назначают как взрослым, так и детям.

При тениозе и стронгилоидозе взрослым рекомендуют принимать по 200 мг, детям — по 100 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней.