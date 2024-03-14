Все аптеки Украины
Активные вещества — “М”МЕБЕНДАЗОЛ (MEBENDAZOLUM)

МЕБЕНДАЗОЛ (MEBENDAZOLUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 2 препарата
Вермокс® таблетки, 100 мг, № 6; Джонсон и Джонсон Украина
Вермокс® Таблетки, 100 мг, № 6 Джонсон и Джонсон Украина
В 697 аптеках
от 72,91 грн
Цены в аптеках
Вермокс таблетки, 100 мг, № 6; Gedeon Richter
Вермокс Таблетки, 100 мг, № 6 Gedeon Richter
В 419 аптеках
от 71,04 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки, таблетки жевательные.
МЕБЕНДАЗОЛ (MEBENDAZOLUM)
CAS №: 31431-39-7 C16H13N3O3
USPDDN, HSDB, RTECS: мeтил 5-бензоил-2-бензимидазолкарбамат.
HSDB, RTECS: 2-бензимидазолкарбамовой кислоты, 5-бензоил-, метиловый эфир; или 5-бензоил-2-бензимидазолкарбамовой кислоты метиловый эфир.
RTECS: (5-бензоил-1H-бензимидазол-2-ил)-карбамовой кислоты метиловый эфир.
HSDB: кaрбамовой кислоты, (5-бензоил-1H-бензимидазол-2-ил)-, метиловый эфир.
Форма выпуска: таблетки, таблетки жевательные.

антигельминтное средство широкого спектра действия. Мебендазол активен в отношении Enterobios vermicularis, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides sterooralis, Taenia spp. Препятствует образованию клеточного тубулина у гельминтов, нарушая таким образом утилизацию глюкозы, и угнетает образование АТФ.
После приема внутрь мебендазол практически не абсорбируется. Небольшая часть мебендазола, попадающая в кровь, на 90% связывается с белками плазмы крови. Метаболизируется в печени. Практически полностью выводится с калом.

энтеробиоз, аскаридоз, анкилостомоз, стронгилоидоз, трихофацелез, тениоз, смешанные гельминтозы.

при энтеробиозе назначают однократно в дозе 100 мг. Для предупреждения повторной инвазии прием мебендазола повторяют через 2 и 4 нед в той же дозе. Рекомендуют проводить одновременное лечение всех членов семьи.
При аскаридозе, трихоцефалезе, анкилостомозе или смешанных инфекциях назначают по 100 мг 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 3 дней. Приведенные выше дозы назначают как взрослым, так и детям.
При тениозе и стронгилоидозе взрослым рекомендуют принимать по 200 мг, детям — по 100 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней.

повышенная чувствительность к мебендазолу.

в случае массивной инвазии и быстрого удаления гельминтов иногда отмечаются преходящая боль в области живота, диарея; аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек).

при применении мебендазола не требуется соблюдения диеты, назначения слабительных средств.
В период беременности, особенно в I триместр, мебендазол следует применять только в том случае, если предполагаемый терапевтический эффект превышает возможный риск. При необходимости назначения мебендазола в период лактации грудное вскармливание следует прервать.
Детям в возрасте до 1 года назначают только в том случае, если на фоне глистной инвазии значительно ухудшается процесс пищеварения и замедляется физическое развитие.

одновременное применение с циметидином может приводить к усилению эффекта мебендазола за счет ингибирования его метаболизма в печени и повышения концентрации в плазме крови.

проявляется тошнотой, рвотой, диареей, болью в животе. При применении мебендазола в высоких дозах в течение длительного времени отмечались также случаи обратимых нарушений функции печени или развития гепатита, нейтропения. Специфического антидота нет. Рекомендуется промывание желудка, прием активированного угля.