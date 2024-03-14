МЕБЕНДАЗОЛ (MEBENDAZOLUM) Действующее вещество
HSDB, RTECS: 2-бензимидазолкарбамовой кислоты, 5-бензоил-, метиловый эфир; или 5-бензоил-2-бензимидазолкарбамовой кислоты метиловый эфир.
RTECS: (5-бензоил-1H-бензимидазол-2-ил)-карбамовой кислоты метиловый эфир.
HSDB: кaрбамовой кислоты, (5-бензоил-1H-бензимидазол-2-ил)-, метиловый эфир.
антигельминтное средство широкого спектра действия. Мебендазол активен в отношении Enterobios vermicularis, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides sterooralis, Taenia spp. Препятствует образованию клеточного тубулина у гельминтов, нарушая таким образом утилизацию глюкозы, и угнетает образование АТФ.
После приема внутрь мебендазол практически не абсорбируется. Небольшая часть мебендазола, попадающая в кровь, на 90% связывается с белками плазмы крови. Метаболизируется в печени. Практически полностью выводится с калом.
энтеробиоз, аскаридоз, анкилостомоз, стронгилоидоз, трихофацелез, тениоз, смешанные гельминтозы.
при энтеробиозе назначают однократно в дозе 100 мг. Для предупреждения повторной инвазии прием мебендазола повторяют через 2 и 4 нед в той же дозе. Рекомендуют проводить одновременное лечение всех членов семьи.
При аскаридозе, трихоцефалезе, анкилостомозе или смешанных инфекциях назначают по 100 мг 2 раза в сутки (утром и вечером) в течение 3 дней. Приведенные выше дозы назначают как взрослым, так и детям.
При тениозе и стронгилоидозе взрослым рекомендуют принимать по 200 мг, детям — по 100 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней.
повышенная чувствительность к мебендазолу.
в случае массивной инвазии и быстрого удаления гельминтов иногда отмечаются преходящая боль в области живота, диарея; аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек).
при применении мебендазола не требуется соблюдения диеты, назначения слабительных средств.
В период беременности, особенно в I триместр, мебендазол следует применять только в том случае, если предполагаемый терапевтический эффект превышает возможный риск. При необходимости назначения мебендазола в период лактации грудное вскармливание следует прервать.
Детям в возрасте до 1 года назначают только в том случае, если на фоне глистной инвазии значительно ухудшается процесс пищеварения и замедляется физическое развитие.
одновременное применение с циметидином может приводить к усилению эффекта мебендазола за счет ингибирования его метаболизма в печени и повышения концентрации в плазме крови.
проявляется тошнотой, рвотой, диареей, болью в животе. При применении мебендазола в высоких дозах в течение длительного времени отмечались также случаи обратимых нарушений функции печени или развития гепатита, нейтропения. Специфического антидота нет. Рекомендуется промывание желудка, прием активированного угля.