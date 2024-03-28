ПИРАНТЕЛ (PYRANTELUM) Действующее вещество
пирантел — антигельминтное средство, эффективное при инвазиях острицами (Enterobius vermicularis), аскаридами (Ascaris lumbricoides), анкилостомами (Ancylostoma duodenale и Necator americanus), Trichostrongylus colubriformis и orientalis. Оказывает умеренное действие на власоглава (Trichuris trichiura). Деполяризующий эффект пирантела приводит к развитию нейромышечной блокады и вследствие этого к спастическому параличу мышц гельминтов, способствуя их выведению с калом. Действует как на половозрелых, так и на неполовозрелых особей, чувствительных к нему гельминтов.
Плохо всасывается в пищеварительном тракте (<3,8%). Концентрация в плазме крови незначительна — от 0,05 до 0,13 мг/мл. Основным метаболитом является N-метил-1-3-пропандиамин, около 1,2–4,6% которого выводится с мочой. Более 93% пирантела выводится в неизмененном виде с калом.
энтеробиоз, аскаридоз, анкилостомоз, некатороз.
назначают внутрь в 1 прием в любое время суток; нет необходимости принимать слабительные средства или воздерживаться от приема пищи перед применением пирантела.
При энтеробиозе и аскаридозе детям назначают в дозе 125 мг на 10 кг массы тела. Взрослым и подросткам — 750 мг; при массе тела >75 кг — 1000 мг. Для достижения эффекта при лечении энтеробиоза необходимо строгое соблюдение правил личной гигиены, прежде всего детьми, а также повторный прием пирантела через 3 нед.
При анкилостомозе и некаторозе применяют в тех же дозах, что и при аскаридозе. При тяжелых формах назначают двойную дозу — 20 мг/кг/сут в 1 или 2 приема в течение 2–3 дней.
нежелательно применение пирантела при нарушениях функции печени.
возможны боль в эпигастральной области, тошнота, рвота; в редких случаях — головная боль, головокружение, повышенная утомляемость.
не рекомендуется назначать пирантел при нарушениях функции печени.
В экспериментальных исследованиях тератогенного эффекта пирантела не выявлено, при необходимости его можно применять в период беременности.
не следует применять пирантел одновременно с левамизолом (усиление токсичности последнего) и пиперазином, который проявляет по отношению к пирантелу антагонистическое действие.