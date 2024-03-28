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Активные вещества — “П”ПИРАНТЕЛ (PYRANTELUM)

ПИРАНТЕЛ (PYRANTELUM) Действующее вещество

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Найдено: 8 препаратов
Пирантел таблетки, 250 мг, блистер, № 30; Гледфарм Лтд
Пирантел Таблетки, 250 мг, блистер, № 30 Гледфарм Лтд
В 1136 аптеках
от 225,92 грн
Цены в аптеках
Пирантел Польфарма суспензия оральная, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, № 1; Polpharma
Пирантел Польфарма Суспензия оральная, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, № 1 Polpharma
В 727 аптеках
от 72,14 грн
Цены в аптеках
Пирантел суспензия оральная, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, № 1; Гледфарм Лтд
Пирантел Суспензия оральная, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 569 аптеках
от 60,93 грн
Цены в аптеках
Пирантел суспензия оральная, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пирантел Суспензия оральная, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 465 аптеках
от 55,01 грн
Цены в аптеках
Гельминтокс таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 3; Innotech International
Гельминтокс Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, блистер, № 3 Innotech International
В 432 аптеках
от 70,40 грн
Цены в аптеках
Гельминтокс суспензия оральная, 125 мг/2,5 мл, флакон, 15 мл, № 1; Innotech International
Гельминтокс Суспензия оральная, 125 мг/2,5 мл, флакон, 15 мл, № 1 Innotech International
В 150 аптеках
от 86,23 грн
Цены в аптеках
Пирантел суспензия оральная, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пирантел Суспензия оральная, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 121 аптеке
от 79,63 грн
Цены в аптеках
Гельминтокс таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, блистер, № 6; Innotech International
Гельминтокс Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, блистер, № 6 Innotech International
В 48 аптеках
от 63,98 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, суспензия для перорального применения.

пирантел — антигельминтное средство, эффективное при инвазиях острицами (Enterobius vermicularis), аскаридами (Ascaris lumbricoides), анкилостомами (Ancylostoma duodenale и Necator americanus), Trichostrongylus colubriformis и orientalis. Оказывает умеренное действие на власоглава (Trichuris trichiura). Деполяризующий эффект пирантела приводит к развитию нейромышечной блокады и вследствие этого к спастическому параличу мышц гельминтов, способствуя их выведению с калом. Действует как на половозрелых, так и на неполовозрелых особей, чувствительных к нему гельминтов.
Плохо всасывается в пищеварительном тракте (<3,8%). Концентрация в плазме крови незначительна — от 0,05 до 0,13 мг/мл. Основным метаболитом является N-метил-1-3-пропандиамин, около 1,2–4,6% которого выводится с мочой. Более 93% пирантела выводится в неизмененном виде с калом.

энтеробиоз, аскаридоз, анкилостомоз, некатороз.

назначают внутрь в 1 прием в любое время суток; нет необходимости принимать слабительные средства или воздерживаться от приема пищи перед применением пирантела.
При энтеробиозе и аскаридозе детям назначают в дозе 125 мг на 10 кг массы тела. Взрослым и подросткам — 750 мг; при массе тела >75 кг — 1000 мг. Для достижения эффекта при лечении энтеробиоза необходимо строгое соблюдение правил личной гигиены, прежде всего детьми, а также повторный прием пирантела через 3 нед.
При анкилостомозе и некаторозе применяют в тех же дозах, что и при аскаридозе. При тяжелых формах назначают двойную дозу — 20 мг/кг/сут в 1 или 2 приема в течение 2–3 дней.

нежелательно применение пирантела при нарушениях функции печени.

возможны боль в эпигастральной области, тошнота, рвота; в редких случаях — головная боль, головокружение, повышенная утомляемость.

не рекомендуется назначать пирантел при нарушениях функции печени.
В экспериментальных исследованиях тератогенного эффекта пирантела не выявлено, при необходимости его можно применять в период беременности.

не следует применять пирантел одновременно с левамизолом (усиление токсичности последнего) и пиперазином, который проявляет по отношению к пирантелу антагонистическое действие.