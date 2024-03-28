назначают внутрь в 1 прием в любое время суток; нет необходимости принимать слабительные средства или воздерживаться от приема пищи перед применением пирантела.

При энтеробиозе и аскаридозе детям назначают в дозе 125 мг на 10 кг массы тела. Взрослым и подросткам — 750 мг; при массе тела >75 кг — 1000 мг. Для достижения эффекта при лечении энтеробиоза необходимо строгое соблюдение правил личной гигиены, прежде всего детьми, а также повторный прием пирантела через 3 нед.

При анкилостомозе и некаторозе применяют в тех же дозах, что и при аскаридозе. При тяжелых формах назначают двойную дозу — 20 мг/кг/сут в 1 или 2 приема в течение 2–3 дней.