Деликатная «проблема» у женщин: как избавиться от дискомфорта в интимной зоне?
Дискомфорт в интимной зоне является распространенной и деликатной проблемой, с которой часто сталкиваются женщины разных возрастов. Наиболее частой причиной дискомфорта, боли и жжения наружных женских половых органов является вульвовагинит.
Почему развивается вульвовагинит?
Вульвовагинит — это инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением слизистой оболочки вульвы и влагалища, сопровождающееся необычными выделениями, жжением, зудом в области половых органов, раздражением вульвы, неприятными ощущениями в промежности и болью в зоне бикини. Данное заболевание может развиться в любом возрасте — как у девочек и женщин фертильного периода, так и женщин в период постменопаузы.
Вульвовагинит представляет собой довольно серьезную проблему, так как уровень заболеваемости в последнее время демонстрирует тенденцию к росту. Это обусловлено рядом факторов:
- увеличением роли условно-патогенных микроорганизмов в развитии инфекционного процесса;
- формированием устойчивости возбудителей к антибактериальным препаратам;
- изменениями в иммунологической реактивности организма и другими причинами.
Слизистая оболочка половых органов очень чувствительна к изменениям влагалищной среды, колебаниям гормональных показателей, метаболическим сдвигам в организме, воздействию аллергенов и агрессивных гигиенических средств.
Основными клиническими проявлениями вульвовагинита являются:
- патологические выделения из половых путей;
- гиперемия и отек слизистых оболочек вульвы и влагалища;
- зуд, болезненность в области вульвы, ощущение жжения во влагалище;
- дизурические расстройства.
Вульвовагинит может быть острым (с яркой клинической симптоматикой) и хроническим (со стертой клинической картиной).
В репродуктивный период жизни здоровой женщины во влагалище формируется уникальная сбалансированная микробная среда, которая благодаря механизмам самоочищения способна восстанавливаться до нормального состояния. Кислотно-щелочной баланс влагалищной среды колеблется в пределах 3,8–4,5 рН. Он может меняться в течение менструального цикла, в период беременности и в зависимости от сексуальной активности женщины.
Патогенез вульвовагинита связан с нарушением микробиоценоза влагалища, что приводит к развитию неприятной симптоматики.
Развитие вульвовагинита могут обусловливать различные факторы:
- гормональные изменения в период полового созревания, беременности, после родов или абортов, в постменопаузный период;
- нарушения местного иммунитета;
- прием некоторых лекарственных средств (антибиотиков) и т.д.
Для эффективного лечения необходим препарат, обладающий активностью в отношении наиболее распространенных возбудителей заболевания (бактерий, грибов) и способствующий восстановлению нормальной микрофлоры влагалища, что, в свою очередь, предотвратит рецидивирование патологического процесса у пациентки.
Как устранить неприятные ощущения и дискомфорт?
Чтобы избавиться от неприятного чувства, боли и жжения во влагалище, очень важно для лечения выбирать препараты, которые обладают продолжительным действием и высоким профилем безопасности. Лекарственные средства должны содержать антисептические и противомикробные компоненты, а также вещества для нормализации вагинальной микрофлоры, например:
- противомикробные и антисептические вещества — оказывают выраженное антимикробное и противогрибковое действие. В частности, проявляют бактерицидную активность в отношении стафилококков, стрептококков, капсульных бактерий и др., а также оказывают фунгицидное действие на дрожжи и дрожжеподобные грибы;
- гиалуроновая кислота — восстанавливает водный баланс клеток влагалищного эпителия, улучшает трофические процессы в слизистой оболочке влагалища и матки, обладает регенерирующими и ранозаживляющими свойствами. Также она устраняет дискомфорт и ощущение жжения во влагалище;
- молочная кислота — создает слабокислую среду, благоприятную для восстановления и размножения лактобактерий — одних из основных представителей нормальной микрофлоры влагалища. Молочная кислота поддерживает рН влагалищной среды в пределах 3,8–4,5, что способствует формированию нормального микробиома влагалища;
- лактобактерии — являются одними из доминирующих микроорганизмов микрофлоры влагалища здоровой женщины. Выполняют защитную функцию во влагалище — ферментируют гликоген вагинального эпителия в молочную кислоту.
Препараты, содержащие вышеописанные компоненты, показаны для местной терапии и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний женских половых органов, восстановления и поддержания здоровой микрофлоры влагалища. Показаниями к применению лекарственных средств являются:
- инфекционно-воспалительные заболевания половых органов различной этиологии, такие как вульвовагиниты, цервициты, эндоцервициты, вагиниты;
- профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологической практике — перед операциями на органах малого таза, родами, после искусственного прерывания беременности, а также до и после установки внутриматочной спирали для снижения риска развития воспалительных осложнений;
- состояния, сопровождающиеся сухостью слизистой оболочки влагалища — в постменопаузальный период, при раздражении и зуде из-за частых спринцеваний, а также на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), приема антибиотиков, гормональных препаратов и контрацептивов;
- профилактика инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в том числе бактериального вагиноза, хламидиоза, гонореи и других ИППП.
При инфекционно-воспалительных заболеваниях для устранения дискомфорта во влагалище и других проблем репродуктивных органов в среднем курс лечения составляет 7–10 дней.
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