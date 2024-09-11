Что из себя представляют папилломы?

Папилломы — это доброкачественные новообразования на коже и слизистых оболочках, которые часто остаются незамеченными.

Почему развиваются папилломы? Причина их формирования — результат инфицирования вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Как выглядят папилломы? Внешне они выглядят как маленькие бородавки, мягкие или плоские наросты на коже или слизистых оболочках. Их размер обычно варьирует от нескольких мм до 1–2 см в диаметре, цвет — от телесного до коричневого, что часто зависит от локализации на теле и индивидуальных особенностей кожи человека.

Почему развиваются папилломы? Механизм их формирования связан с проникновением вируса в базальный слой эпидермиса через микротрещины или повреждения кожи. Оказавшись внутри клетки, возбудитель начинает активно размножаться, распространяясь на большую территорию. Ускоренное деление инфицированных клеток вызывает формирование характерного нароста.

Основные типы и виды папиллом

Папилломы, несмотря на кажущуюся однородность, весьма разнообразны:

вульгарные — наиболее распространенный вариант патологии. Они локализуются на руках и ногах, имеют шероховатую поверхность и могут достигать нескольких миллиметров в диаметре. Вульгарные папилломы особенно часто диагностируют у детей и подростков, что связано с особенностями их иммунной системы и более частыми микротравмами кожи;

плоские — имеют гладкую поверхность и практически не возвышаются над уровнем кожи. Их характерная локализация: кожа лица, шеи и тыльной стороны рук;

нитевидные папилломы — тонкие, вытянутые наросты на ножке. Они часто находятся на шее, в подмышечных впадинах и области век. Наросты могут достигать нескольких миллиметров в длину. Несмотря на свой безобидный вид, они способны вызывать дискомфорт, особенно если локализованы в местах, подверженных трению;

подошвенные — часто врастают вглубь кожи вследствие постоянного давления при ходьбе, вызывая болезненные ощущения. Они имеют шероховатую поверхность и часто окружены ороговевшей кожей;

остроконечные кондиломы — поражают область гениталий и ануса. Как правило, передаются преимущественно половым путем. Для них необходимо особое внимание, так как некоторые типы вируса, вызывающие их, связаны с повышенным риском развития рака.

Где могут находиться папилломы?

Наиболее частая локализация новообразований:

руки (особенно пальцы и тыльная сторона ладоней) — это связано с тем, что руки наиболее часто контактируют с различными поверхностями, повышая риск заражения ВПЧ через микротрещины в коже;

лицо (лоб, щеки, подбородок, веки);

шея и зона декольте — на данных участках тела нежная, чувствительная кожа, которая легко травмируется, что создает благоприятные условия для проникновения вируса;

подмышечные впадины и паховая область;

ступни (подошвенная часть) — новообразования часто вызывают дискомфорт при ходьбе;

гениталии и анальная область — генитальные папилломы требуют особого внимания, так как некоторые типы ВПЧ, вызывающие их, ассоциированы с повышенным риском развития онкопатологии;

шейка матки;

ротовая полость — новообразования часто незаметны для самого человека, но легко выявляются при осмотре стоматологом или оториноларингологом.

Как можно заразиться ВПЧ?

Основной путь инфицирования — контакт кожи или слизистых оболочек с кожными покровами или слизистыми оболочками вирусоносителя или больного. Такой контакт может произойти в процессе полового акта, при объятиях, поцелуях или даже при рукопожатиях.

Как еще передаются папилломы? Возможен бытовой путь передачи возбудителя:

использование общих предметов личной гигиены (полотенец, мочалок, бритвенных станков или маникюрных инструментов) обусловливают повышенную вероятность заражения;

вирус способен некоторое время сохранять жизнеспособность вне организма человека, особенно во влажной среде. Поэтому посещение общественных бань, саун, бассейнов, спортзалов также сопряжено с риском заражения ВПЧ, особенно если ходить босиком по влажному полу или сидеть на общих скамейках без использования индивидуального полотенца.

Вертикальный путь передачи ВПЧ (от беременной матери к будущему ребенку) — инфицирование плода в период беременности или родов диагностируют относительно редко, но заболевание имеет серьезные последствия для здоровья новорожденного.

Чем опасен ВПЧ? Некоторые типы возбудителя (особенно XVI и XVIII) способны вызывать злокачественное перерождение тканей в местах проникновения вируса.

Что будет, если содрать папиллому? Возможные последствия:

кровотечение;

вторичное инфицирование — открытая рана повышает риск бактериального инфицирования;

распространение вируса на соседние участки кожи;

формирование рубца;

повышенная вероятность рецидива.

Симптомы папилломы

Наиболее очевидный симптом ВПЧ — нарост, локализованный на коже или слизистых оболочках. Он различается:

по размеру (от едва заметных до 1–2 см в диаметре);

по форме (от плоских, едва выступающих над поверхностью кожи, до выпуклых, напоминающих небольшие грибки или цветную капусту);

по цветовой гамме.

В большинстве случаев патология не вызывает никакого дискомфорта, однако в некоторых ситуациях сопровождается неприятными симптомами:

раздражением кожи;

зудом;

кровоточивостью при травмировании.

Что делать, если папиллома болит? Немедленно обратитесь к дерматологу или хирургу для установления причины боли. Неприятные субъективные ощущения могут вызывать воспаление, развитие инфекции или даже злокачественное перерождение.

Как отличить родинку от папилломы? Новообразования имеют характерные признаки, однако точный диагноз может установить только дерматолог после осмотра.

Диагностика папиллом

Основные методы диагностики:

визуальный осмотр — наросты обычно имеют характерную форму и структуру, которые отличают их от других кожных новообразований;

дерматоскопия — исследование с использованием специального оптического прибора — дерматоскопа. Он позволяет рассмотреть кожные новообразования при многократном увеличении;

биопсия — процедура, при которой берется небольшой образец папилломы для дальнейшего гистологического исследования;

полимеразная цепная реакция (ПЦР) — анализ позволяет идентифицировать даже небольшое количество вирусной ДНК в образце ткани или в мазке с поверхности кожи или слизистой оболочки, установить тип ВПЧ;

цитологическое исследование мазка с шейки матки (Пап-тест).

Как лечить папилломы человека?

При терапии папиллом необходим индивидуальный подход к каждому пациенту. Основные цели терапии:

устранение видимых проявлений инфекции;

борьба с вирусом;

профилактика рецидивов и возможных осложнений.

Выбор метода удаления папиллом зависит от многих факторов:

локализации выростов;

их размера и количества;

типа вируса;

состояния иммунной системы человека.

Как избавиться от папиллом? Основные методы:

криодеструкция — это метод, при котором папиллома удаляется с использованием жидкого азота. Способ особенно эффективен для лечения поверхностных новообразований;

электрокоагуляция — предполагает удаление новообразований с помощью электрического тока. Недостаток — небольшие ожоги на коже после процедуры;

лазерное лечение — отличается высокой точностью и минимальной травматичностью, а также способствует быстрому заживлению. Лазер — эффективное средство для удаления папиллом на чувствительных участках кожи, таких как лицо и интимные зоны;

хирургическое лечение — применяется реже и в основном для удаления крупных или глубоко локализованных папиллом. При этом методе необходимо более длительное время для восстановления по сравнению с другими способами.

Однако важно понимать, что убрать папиллому — это лишь часть терапии. Сам по себе возбудитель при этом не уничтожается, и без принятия дополнительных мер возможны рецидивы заболевания.

Как лечить ВПЧ? Современные подходы к лечению патологии обязательно включают противовирусную терапию как местную, так и системную:

для местного лечения папиллом применяют противовирусные препараты в виде мазей, пластырей, патчей и растворов;

системную противовирусную терапию назначают в более сложных случаях, особенно при наличии множественных папиллом или при повышенном риске развития осложнений.

Медикаментозное лечение папиллом включает также иммуномодулирующие препараты. Иммуномодуляторы назначаются как в форме препаратов для приема внутрь, так и в форме наружных лекарственных средств. Некоторые препараты от папиллом, например, имиквимод , оказывают одновременно противовирусное и иммуномодулирующее действие.

Эффективное лечение папиллом не ограничивается только медикаментозной терапией. Помимо фармакологических средств (таблеток) важны:

полноценное питание, насыщенное необходимыми витаминами и минералами;

регулярные физические нагрузки;

отказ от таких вредных привычек, как курение и чрезмерное употребление алкоголя.

Такой комплексный подход создает благоприятные условия для укрепления иммунной системы, что ускоряет процесс выздоровления и снижает вероятность развития рецидивов.

Как лечить, если папиллома воспалилась? Рекомендации включают такие указания, как:

консультирование у специалиста — самый важный шаг. Дерматолог или хирург оценит состояние новообразования и назначит правильное лечение;

не пытайтесь удалить или лечить папиллому самостоятельно;

соблюдение гигиены — осторожно очищайте область вокруг папилломы мягким антисептиком;

не трите и не расчесывайте воспаленную папиллому;

следуйте рекомендациям врача;

укрепляйте иммунитет.

Нужно ли удалять папилломы?

Вопрос об удалении наростов часто вызывает дискуссии среди пациентов и врачей:

удаление папиллом не является обязательным, если они не вызывают дискомфорта или косметических проблем. Папилломы могут исчезнуть самостоятельно, когда иммунная система справится с вирусом. Кроме того, удаление не гарантирует, что новые папилломы не разовьются в будущем, так как возбудитель остается в организме;

однако некоторые виды вируса повышают риск малигнизации, поэтому удаление новообразований эффективно в снижении вероятности развития онкологической патологии.

Профилактика ВПЧ

Профилактика включает в себя комплекс мер, направленных на снижение риска заражения и развития связанных с ним заболеваний: