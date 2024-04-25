внешние генитальные кондиломы у взрослых. Наносить тонким слоем 2 раза в неделю перед сном и оставлять на коже в течение 6–10 ч. Лечение имиквимодом необходимо продолжать до исчезновения генитальных и перианальных кондилом, но не более 16 недель при появлении кондилом.

Поверхностная базалиома у взрослых. Наносить подряд 5 дней в неделю в течение 6 недель перед сном и оставлять на коже примерно на 8 час.

Актинический кератоз у взрослых. Наносить 3 раза в неделю перед сном в течение 4 недель и оставлять на коже в течение 8 час.