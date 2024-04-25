ИМИКВИМОД (IMIQUIMODUM) Действующее вещество
имиквимод — модификатор иммунного ответа. Имиквимод проявляет эффективность против вирусных инфекций и действует как противоопухолевый агент, главным образом индуцируя синтез α-интерферона и других цитокинов.
При местном применении менее 0,9% одной дозы имиквимода поглощалось через кожу. Небольшое количество имиквимода, которое всасывалось в систему кровообращения, быстро выводилась через мочевую систему и кишечник.
для местного лечения:
- внешних генитальных и перианальных бородавок (остроконечных кондилом);
- небольших поверхностных базалиом (BCC);
- клинически типичного, негиперкератического, негипертрофического актиничного кератоза (AK) на коже лица или головы у пациентов с нормально функционирующей иммунной системой, когда размер или количество поражений ограничивает эффективность и/или целесообразность криотерапии, а другие методы местного лечения противопоказаны или менее целесообразны.
внешние генитальные кондиломы у взрослых. Наносить тонким слоем 2 раза в неделю перед сном и оставлять на коже в течение 6–10 ч. Лечение имиквимодом необходимо продолжать до исчезновения генитальных и перианальных кондилом, но не более 16 недель при появлении кондилом.
Поверхностная базалиома у взрослых. Наносить подряд 5 дней в неделю в течение 6 недель перед сном и оставлять на коже примерно на 8 час.
Актинический кератоз у взрослых. Наносить 3 раза в неделю перед сном в течение 4 недель и оставлять на коже в течение 8 час.
повышенная чувствительность, детский возраст.
простой герпес, генитальный кандидоз, вагинит, бактериальная инфекция, микоз, инфекции верхних дыхательных путей, вульвит, анорексия, бессонница, депрессия, головная боль, парестезии, головокружение, гемикрания, сонливость, гиперемия, фарингит, ринит, тошнота.
следует назначать с осторожностью пациентам, которые получают иммуносупрессоры.
при местном применении передозировка имиквимодом маловероятно в связи с низким всасыванием его кожей.