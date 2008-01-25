Антибиотикорезистентность: причины и пути преодоления проблемы

Инфекционные болезни на протяжении всей истории человечества остаются одной из главных угроз здоровью и жизни. Десятилетиями антибиотики были эффективным средством в борьбе с бактериальными инфекциями, сделав многие из них излечимыми, однако в последние годы эффективность антибиотикотерапии стала снижаться в связи с развитием устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Согласно данным, опубликованным в 2022 г., устойчивость патогенов к антибиотикам стала причиной 1,27 млн смертей в 2019 г. Эксперты Организации Объединенных Наций (ООН) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что при отсутствии эффективных мер противодействия к 2025 г. значительная часть антимикробных препаратов может потерять свою эффективность, а к 2050 г. антибиотикорезистентность может привести к ежегодной гибели 10 млн человек.

Этот тревожный прогноз распространения антибиотикорезистентности как побочного действия антибиотиков требует разработки эффективных методов ее преодоления и подчеркивает необходимость безотлагательных и комплексных действий по предупреждению формирования резистентных штаммов. Решение данной проблемы требует консолидации усилий специалистов различных областей — микробиологии, фармакологии, эпидемиологии, экологии и организаторов здравоохранения на глобальном уровне. Своевременное принятие мер является критически важным для защиты населения от угрозы тяжелых форм трудноизлечимых инфекций.

Антимикробные препараты: обзор и классификация

Открытие первого антибиотика — пенициллина — в 1928 г. ознаменовало начало «эры антибиотиков». На сегодня арсенал антибактериальных препаратов насчитывает сотни молекул, различающихся по химической структуре, механизму действия, спектру активности, фармакокинетическим свойствам и профилю безопасности.

Антимикробные лекарственные средства представляют собой химические вещества, получаемые из биологических источников или путем синтетического производства, которые могут уничтожать или подавлять рост и размножение патогенных микроорганизмов. Эта группа препаратов включает в себя 2 основные категории:

антисептики/дезинфектанты с неизбирательным противомикробным действием;

антибиотики — препараты, избирательно воздействующие на отдельные виды микроорганизмов.

К основным классам антибиотиков относят:

Каждая группа антимикробных средств имеет уникальные характеристики, поэтому от врачей требуется тщательный учет специфики препаратов при назначении терапии с целью максимизации эффективности и минимизации рисков. Наряду с многочисленными терапевтическими достоинствами, применение антимикробных средств сопряжено с рисками селекции и распространения устойчивых штаммов микроорганизмов. Антибиотикорезистентность — это серьезная проблема, для решения которой требуется рациональное применение данной группы препаратов, а также разработка новых молекул с инновационными механизмами действия.

Основные механизмы развития антибиотикорезистентности

Развитие устойчивости патогенных бактерий к действию противомикробных препаратов является сложным многофакторным процессом, имеющим серьезные клинические и эпидемиологические последствия. Механизмы развития антибиотикорезистентности можно распределить на два основных типа:

природная резистентность — характеризуется изначальной нечувствительностью бактерий к определенным антибиотикам, обусловленной особенностями их биологии и генетического вида. Данный тип устойчивости считается постоянным видовым признаком, легко прогнозируемым и длительно сохраняющимся. К примеру, многие анаэробные бактерии устойчивы к аминогликозидам ввиду отсутствия у них дыхательной системы, являющейся мишенью для действия данных препаратов;

приобретенная антибиотикорезистентность — развивается под селективным действием противомикробных средств. При этом среди бактериальной популяции происходит отбор и размножение штаммов, несущих генетические изменения, обеспечивающие им устойчивость к действию антибиотиков. Ключевую роль в этом процессе играют различные механизмы, такие как модификация мишеней действия препаратов, активное выведение лекарств из бактериальной клетки, инактивация антибиотиков ферментативным путем и др.

Особую опасность представляют собой так называемые «супербактерии» — мультирезистентные микроорганизмы, несущие сразу несколько генов устойчивости. Важно отметить, что даже применение очень низких концентраций противомикробных веществ может провоцировать развитие резистентности, повышать скорость мутаций и приводить к ее распространению в последующих бактериальных поколениях.

Помимо механизмов генетической изменчивости, на повышение уровня резистентности к антибиотикам оказывает влияние ряд социально-административных факторов:

чрезмерное и нерациональное применение противомикробных препаратов в медицинской практике, особенно без соответствующих показаний или без проведения тестов на чувствительность к антибиотикам;

распространение внутрибольничных инфекций, обусловливающих мутации и естественный отбор патогенов с формированием более устойчивых госпитальных штаммов;

самолечение с применением ненужных, неправильно подобранных доз или несвоевременно отмененных антибактериальных средств.

Согласно результатам масштабного европейского исследования, распространенность резистентных штаммов возрастает сразу после применения антибиотиков и продолжает расти в течение последующих 4 лет. Данный тревожный факт подчеркивает критическую необходимость рационального применения противомикробных препаратов и разработки новых антибактериальных стратегий для сдерживания дальнейшего нарастания глобальной угрозы антибиотикорезистентности.

Пути решения проблемы антибиотикорезистентности

В соответствии с Глобальным планом действий ВОЗ, ключевыми стратегическими направлениями по решению данной проблемы являются:

Оптимизация применения противомикробных препаратов — антибиотикотерапия должна проводиться строго по показаниям, с соблюдением режима дозирования. Также необходимо ограничить применение антибиотиков в животноводстве в качестве стимуляторов роста. Просвещение населения о рациональном применении антибиотиков и альтернативных методах лечения — важно информировать об опасности самолечения с применением ненужных или неправильно дозированных препаратов. Инвестиции в разработку новых антибиотиков, особенно с учетом угрозы «супербактерий». Внедрение методов иммунопрофилактики для снижения частоты инфекционных заболеваний и формирования популяционного иммунитета. Реализация государственных программ и экономических проектов, направленных на противодействие распространению устойчивых микроорганизмов.

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