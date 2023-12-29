ЦИПРОТЕРОН (CYPROTERONUM) Действующее вещество
ципротерон относится к синтетическим антиандрогенам — антагонистам мужских половых гормонов. Является антиандрогенным средством стероидной структуры. Ципротерона ацетат путем конкурентного связывания блокирует тканевые рецепторы мужских половых гормонов — андрогенов (тестостерон, дигидроэпиандростерон, андростендион и др.). Предназначен для устранения явлений андрогенизации у женщин, коррекции отклонений в половой сфере у мужчин, антиандрогенной терапии при карциноме предстательной железы.
Андрогены в небольшом количестве образуются и в организме женщин, главным образом в надпочечниках, яичниках и коже. Андрогензависимые дериваты кожи (сальные железы и волосяные фолликулы) при повышении уровня продукции андрогенов увеличивают салоотделение, что является патогенетическим фактором развития себореи и акне (угрей), отмечается избыточный рост волос у женщин по мужскому типу (гирсутизм) с одновременным выпадением волос на голове (андрогенная алопеция). Ципротерон уменьшает указанные признаки андрогенизации у женщин, что клинически проявляется заживлением или предупреждением образования угревой сыпи, уменьшением чрезмерного салоотделения на волосистой части головы и коже лица. Ципротерон обладает и гестагенными свойствами — угнетает секрецию гонадотропных гормонов в гипофизе и тормозит овуляцию, что обусловливает его контрацептивный эффект.
У мужчин избыточное образование андрогенов вызывает усиление функции яичек, повышение потенции и либидо, а при таком андрогензависимом заболевании, как карцинома предстательной железы, способствует прогрессированию заболевания. Введение препарата снижает чрезмерное половое влечение, защищает предстательную железу (орган-мишень для андрогенов) от воздействия андрогенов, тормозит рост опухоли предстательной железы.
Применяют в форме таблеток и пролонгированной депо-формы для в/м введения.
умеренно выраженные явления андрогенизации у женщин (гирсутизм, тяжелые или средней тяжести формы андрогенной алопеции и угрей) при устойчивости к другим видам терапии. Назначают при выраженных явлениях андрогенизации. Мужчинам назначают для антиандрогенной терапии при неоперабельной карциноме предстательной железы как без предшествующей орхиэктомии, так и после нее; при лечении карциномы предстательной железы агонистами РФ ЛГ; для коррекции болезненных или патологических отклонений в половом влечении, обусловливающих необходимость снижения сексуальной активности.
женщинам при умеренно выраженных явлениях андрогенизации назначают внутрь по 10 мг/сут, как правило, в сочетании с гестаген-эстрогенным препаратом для одновременного предупреждения беременности и профилактики развития межменструальных кровотечений. Оба лекарственных средства принимают с 1-го дня менструального цикла, ципротерон принимают по 10 мг/сут с 1-го по 15-й день менструального цикла. Гестаген-эстрогенный препарат принимают ежедневно с 1-го по 21-й день цикла по 1 драже в сутки. Затем делают 7-дневный перерыв, во время которого возникает менструальноподобное кровотечение. При отсутствии кровотечения прием препаратов можно продолжить только после исключения беременности. После перерыва лечение продолжают указанным выше способом. При аменорее прием ципротерона начинают с любого дня и 1-й день приема препарата условно принимают за 1-й день менструального цикла. Продолжительность лечения обычно составляет несколько месяцев. Акне и себорея поддаются лечению быстрее, чем гирсутизм и алопеция. После клинического улучшения прекращают прием ципротерона и продолжают принимать только гестаген-эстрогенный препарат.
При явлениях выраженной андрогенизации у женщин применяют ципротерон с 1-го по 10-й день менструального цикла по 100 мг 1 раз в сутки в сочетании с приемом гестаген-эстрогенного препарата с 1-го по 21-й день цикла. Схема лечения аналогична приведенной выше. После клинического улучшения дозу ципротерона можно снизить до 25–50 мг/сут. У женщин после менопаузы или с удаленной маткой проводят только монотерапию ципротероном в дозе 25–50 мг/сут по схеме: 21 день — прием, 7 дней — перерыв.
При неоперабельной карциноме предстательной железы (для исключения влияния андрогенов коры надпочечников после орхиэктомии) ципротерон назначают по 100 мг 1–2 раза в сутки или вводят в/м в виде инъекции-депо 300 мг 1 раз в 2 нед. Если орхиэктомию не проводили, назначают ципротерон по 100 мг 2–3 раза в сутки или вводят в/м 1 раз в неделю. При улучшении состояния или ремиссии заболевания прием ципротерона продолжают. Продолжительность терапии определяют индивидуально, она составляет около 6 мес.
При лечении больных с неоперабельной карциномой предстательной железы агонистами РФ ЛГ предварительно назначают только ципротерон в течение 5–7 дней по 100 мг 2 раза в сутки, а в последующие 3–4 нед присоединяют агонист РФ ЛГ. Для ограничения действия андрогенов коры надпочечников при лечении агонистами РФ ЛГ ципротерон продолжают принимать по 100 мг 1–2 раза в сутки.
При лечении патологических отклонений полового влечения дозу ципротерона подбирают индивидуально. Обычно в начале курса назначают по 50 мг 2 раза в сутки или инъекции депо-формы по 300 мг в/м 1 раз в 10–14 дней; при необходимости дозу для приема внутрь повышают до 100 мг 2 раза в сутки, а временно — до 3 раз в сутки или до 600 мг депо-формы 1 раз в 10–14 дней в/м. В случае удовлетворительного терапевтического эффекта разовую дозу понижают до минимальной поддерживающей. В большинстве случаев для этого достаточно 25 мг 2 раза в сутки. При этом снижение дозы должно быть постепенным, в течение нескольких недель. Для стабилизации лечебного эффекта ципротерон, как правило, применяют длительно, в течение нескольких месяцев.
период беременности, тяжелые нарушения функций печени, наследственная доброкачественная гипербилирубинемия (синдром Ротора, синдром Дубина — Джонсона), опухоли печени, склонность к тромбообразованию, тяжелое течение сахарного диабета с сосудистыми осложнениями, серповидно-клеточная анемия, указания в анамнезе на герпес, идиопатическую желтуху или зуд в период беременности, тяжелая хроническая депрессия. При карциноме предстательной железы перечисленные выше заболевания (за исключением первичных опухолей печени и тяжелой депрессии) являются относительным противопоказанием и вопрос о применении ципротерона решается индивидуально. Не рекомендуется применение ципротерона в возрасте до 18 лет (до завершения периода полового созревания).
иногда возможно изменение массы тела и полового влечения, ощущение беспокойства, угнетенное настроение, депрессия, повышенная утомляемость, ослабление внимания.
У женщин комбинированная терапия с использованием ципротерона вызывает временное подавление овуляции и препятствует зачатию, иногда — нагрубание молочных желез, очень редко — нарушения функции печени.
При применении ципротерона у мужчин снижается способность к оплодотворению, восстанавливающаяся через 3–4 мес после прекращения лечения. Очень редко отмечают нарушения функций печени, гинекомастию, иногда вместе с повышением тактильной чувствительности сосков молочных желез.
В редких случаях на фоне применения ципротерона развиваются доброкачественные и крайне редко — злокачественные опухоли печени.
перед началом лечения явлений андрогенизации у женщин рекомендуется проведение общемедицинского и гинекологического обследования (в том числе молочных желез), а также следует исключить беременность.
При появлении межменструального кровотечения лечение прерывать не следует, обычно оно прекращается самостоятельно. При обильных и повторяющихся кровотечениях необходимо гинекологическое обследование для исключения органических заболеваний женских половых органов.
В процессе лечения следует регулярно контролировать функцию печени, коры надпочечников, состав периферической крови.
В период беременности и кормления грудью применение ципротерона противопоказано. Прием препарата в период беременности может вызвать у новорожденных мужского пола появление признаков феминизации.
в связи с влиянием стероидных гормонов на углеводный обмен и толерантность организма к глюкозе при приеме ципротерона может потребоваться коррекция доз инсулина и других противодиабетических препаратов.