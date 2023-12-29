женщинам при умеренно выраженных явлениях андрогенизации назначают внутрь по 10 мг/сут, как правило, в сочетании с гестаген-эстрогенным препаратом для одновременного предупреждения беременности и профилактики развития межменструальных кровотечений. Оба лекарственных средства принимают с 1-го дня менструального цикла, ципротерон принимают по 10 мг/сут с 1-го по 15-й день менструального цикла. Гестаген-эстрогенный препарат принимают ежедневно с 1-го по 21-й день цикла по 1 драже в сутки. Затем делают 7-дневный перерыв, во время которого возникает менструальноподобное кровотечение. При отсутствии кровотечения прием препаратов можно продолжить только после исключения беременности. После перерыва лечение продолжают указанным выше способом. При аменорее прием ципротерона начинают с любого дня и 1-й день приема препарата условно принимают за 1-й день менструального цикла. Продолжительность лечения обычно составляет несколько месяцев. Акне и себорея поддаются лечению быстрее, чем гирсутизм и алопеция. После клинического улучшения прекращают прием ципротерона и продолжают принимать только гестаген-эстрогенный препарат.

При явлениях выраженной андрогенизации у женщин применяют ципротерон с 1-го по 10-й день менструального цикла по 100 мг 1 раз в сутки в сочетании с приемом гестаген-эстрогенного препарата с 1-го по 21-й день цикла. Схема лечения аналогична приведенной выше. После клинического улучшения дозу ципротерона можно снизить до 25–50 мг/сут. У женщин после менопаузы или с удаленной маткой проводят только монотерапию ципротероном в дозе 25–50 мг/сут по схеме: 21 день — прием, 7 дней — перерыв.

При неоперабельной карциноме предстательной железы (для исключения влияния андрогенов коры надпочечников после орхиэктомии) ципротерон назначают по 100 мг 1–2 раза в сутки или вводят в/м в виде инъекции-депо 300 мг 1 раз в 2 нед. Если орхиэктомию не проводили, назначают ципротерон по 100 мг 2–3 раза в сутки или вводят в/м 1 раз в неделю. При улучшении состояния или ремиссии заболевания прием ципротерона продолжают. Продолжительность терапии определяют индивидуально, она составляет около 6 мес.

При лечении больных с неоперабельной карциномой предстательной железы агонистами РФ ЛГ предварительно назначают только ципротерон в течение 5–7 дней по 100 мг 2 раза в сутки, а в последующие 3–4 нед присоединяют агонист РФ ЛГ. Для ограничения действия андрогенов коры надпочечников при лечении агонистами РФ ЛГ ципротерон продолжают принимать по 100 мг 1–2 раза в сутки.

При лечении патологических отклонений полового влечения дозу ципротерона подбирают индивидуально. Обычно в начале курса назначают по 50 мг 2 раза в сутки или инъекции депо-формы по 300 мг в/м 1 раз в 10–14 дней; при необходимости дозу для приема внутрь повышают до 100 мг 2 раза в сутки, а временно — до 3 раз в сутки или до 600 мг депо-формы 1 раз в 10–14 дней в/м. В случае удовлетворительного терапевтического эффекта разовую дозу понижают до минимальной поддерживающей. В большинстве случаев для этого достаточно 25 мг 2 раза в сутки. При этом снижение дозы должно быть постепенным, в течение нескольких недель. Для стабилизации лечебного эффекта ципротерон, как правило, применяют длительно, в течение нескольких месяцев.