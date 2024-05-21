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Бандаж эластичный (Elastic bandage) (417965) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бандаж эластичный (Elastic bandage)
Цена в городе Киев
от 310,68 грн
Без рецепта
1 шт от 310,68 грн 1 шт от 331,39 грн 1 шт от 306,85 грн
В наличии в 189 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
2b, 4002
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
бандажи лечебно-профилактические