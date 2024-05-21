Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи лечебно-профилактическиеБандаж эластичный (Elastic bandage) Бандаж эластичный (Elastic bandage) (417965) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 310,68 грн Без рецепта 1 шт от 310,68 грн 1 шт от 331,39 грн 1 шт от 306,85 грн В наличии в 189 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ТЕХНОМЕДИКА Форма выпуска 2b, 4002 Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия бандажи лечебно-профилактические