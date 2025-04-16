Бандаж эластичный (Elastic bandage)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА