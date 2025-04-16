Киев
Бандаж эластичный (Elastic bandage)

Бандаж эластичный (Elastic bandage)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 79 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
542,78 грн
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
550,26 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
487,29 грн
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
540,36 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
533,82 грн
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
534,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
544,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
488,06 грн
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
528,36 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
428,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
504,20 грн
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
513,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
544,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
544,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
579,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
544,80 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
544,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
544,80 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
539,30 грн
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
539,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
495,22 грн
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
545,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
544,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
539,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
523,57 грн
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
565,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -68,60 грн
544,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
466,30 грн
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
514,24 грн
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