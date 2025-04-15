Бандаж эластичный (Elastic bandage)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -62,90 грн