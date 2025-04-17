Бандаж эластичный (Elastic bandage)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -57,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -57,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -57,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -57,60 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -57,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -57,60 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -57,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -57,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -57,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -57,60 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -57,60 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -57,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -57,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
БАНДАЖ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 2B, 4002 эластичный №1
ТЕХНОМЕДИКА
613,40
Экономия при брони: -57,60 грн