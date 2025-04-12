приборы для измерения уровня глюкозы в крови

Глюкометр Бионайм райтест GM 110 (Glucometer Bionime rightest GM 110)

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 + тест-полоски №10 №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 663,50 грн
в 5 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Bionime Corporation
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Регистрация
12575/2013 от 08.04.2013