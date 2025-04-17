Киев
Глюкометр Бионайм райтест GM 110 (Glucometer Bionime rightest GM 110)

Глюкометр Бионайм райтест GM 110 (Glucometer Bionime rightest GM 110)

Винница (адрес не указан)
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В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Немиров, ул. Евдокименко, 24-А
38.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони: -32,70 грн
748,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Подволочиск, ул. Галицкого, 64
173.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони: -117,20 грн
663,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Збараж, пл. Франко Ивана, 14
202.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони: -32,70 грн
748,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Заболотов, ул. Возрождения, 1-Д
250.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони: -32,70 грн
748,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Куты, ул. Тюдовская, 7
266.1 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони: -32,70 грн
748,00 грн
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