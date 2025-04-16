Киев
О товаре
Цены
Глюкометр Бионайм райтест GM 110 (Glucometer Bionime rightest GM 110)
Глюкометр Бионайм райтест GM 110 (Glucometer Bionime rightest GM 110)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Евдокименко, 24-А
325.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони:
-32,70 грн
748,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Подволочиск, ул. Галицкого, 64
519.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони:
-117,20 грн
663,50
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Заболотов, ул. Возрождения, 1-Д
529.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони:
-32,70 грн
748,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Куты, ул. Тюдовская, 7
530.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони:
-32,70 грн
748,00
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Збараж, пл. Франко Ивана, 14
550.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони:
-32,70 грн
748,00
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню