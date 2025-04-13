Киев
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Глюкометр Бионайм райтест GM 110 (Glucometer Bionime rightest GM 110)
Глюкометр Бионайм райтест GM 110 (Glucometer Bionime rightest GM 110)
Киев
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Закроется в 20:00
Немиров, ул. Евдокименко, 24-А
203.9 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони:
-32,70 грн
748,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Подволочиск, ул. Галицкого, 64
329.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони:
-117,20 грн
663,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Збараж, пл. Франко Ивана, 14
349.8 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони:
-32,70 грн
748,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Заболотов, ул. Возрождения, 1-Д
438.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони:
-32,70 грн
748,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Куты, ул. Тюдовская, 7
457.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ BIONIME RIGHTEST GM 110 №1
Bionime Corporation
780,70
Экономия при брони:
-32,70 грн
748,00
грн
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