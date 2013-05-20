Аква Марис Плюс — изотонический стерильный р-р воды Адриатического моря с натуральными солями и микроэлементами, обогащенный д-пантенолом, увлажняет сухую назальную слизистую оболочку, стимулирует обновление и поддерживает нормальное физиологическое состояние слизистой оболочки полости носа.

Стерилизованная изотоническая морская вода Аква Марис Плюс приводит к механической очистке слизистой оболочки от пыли, слизистых выделений и других патогенных факторов (бактерий, аллергенов, вирусов), действующих на слизистую оболочку.

При воспалительных заболеваниях носа с обильным образованием слизи и слизисто-гнойных выделений использование средства Аква Марис Плюс способствует более быстрой эвакуации слизи, улучшает применение местных лекарственных средств и облегчает дыхание.

Средство Аква Марис Плюс способствует очищению слизистой оболочки носа от уличной и комнатной пыли.

Благодаря своим свойствам и составу средство Аква Марис Плюс восстанавливает функции носа, тем самым уменьшает местный воспалительный процесс и снижает риск осложнений. Разжижает слизь и нормализует его выработку в слизистой оболочке носовой полости. Улучшает функцию мерцательного эпителия, что усиливает сопротивляемость слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух к проникновению патогенных бактерий и вирусов.

Смывает и удаляет аллергены и гаптены со слизистой оболочки полости носа.

Аква Марис Плюс применяется :

при острых и хронических воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных пазух носа и носовой полости различной этиологии (риниты, синуситы);

при сухости слизистой оболочки носа;

для восстановления слизистой оболочки носа при ее повреждении;

как средство профилактики и в случае заболевания ОРЗ, ОРВИ, простуде;

для очистки слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов и инфицированной слизи;

при инфекционных заболеваниях носа и носоглотки в осенне-зимний период;

для подготовки к введению в полость носа лекарственных средств (для улучшения их всасывания);

для облегчения состояния пациента при аллергических, вазомоторных ринитах;

как средство ежедневной гигиены полости носа лицам, которые живут и работают в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, с целью сохранения физиологических характеристик слизистой оболочки в измененных микроклиматических условиях; лицам, у которых слизистая оболочка верхних дыхательных путей постоянно подвергается вредным воздействиям (курильщики, водители транспортных средств, люди, работающие в горячих и запыленных цехах, а также проживающие в регионах с суровыми климатическими условиями).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Аква Марис Плюс, спрей назальный, назначают взрослым и детям в возрасте старше 1 года.

С лечебной целью:

детям в возрасте от 1 года до 7 лет — 4 раза в сутки по 2 впрыскивания в каждый носовой ход;

детям в возрасте от 7 до 16 лет — 4–6 раз в сутки по 2 впрыскивания в каждый носовой ход;

взрослым — 4–8 раз в сутки по 2–3 впрыскивания в каждый носовой ход.

С профилактической целью: