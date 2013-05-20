Аква Марис® Плюс (Aqua Maris® Plus) (220019) - инструкция по применению Медицинские изделия
Аква Марис Плюс инструкция по применению
Характеристика
Аква Марис Плюс — изотонический стерильный р-р воды Адриатического моря с натуральными солями и микроэлементами, обогащенный д-пантенолом, увлажняет сухую назальную слизистую оболочку, стимулирует обновление и поддерживает нормальное физиологическое состояние слизистой оболочки полости носа.
Стерилизованная изотоническая морская вода Аква Марис Плюс приводит к механической очистке слизистой оболочки от пыли, слизистых выделений и других патогенных факторов (бактерий, аллергенов, вирусов), действующих на слизистую оболочку.
При воспалительных заболеваниях носа с обильным образованием слизи и слизисто-гнойных выделений использование средства Аква Марис Плюс способствует более быстрой эвакуации слизи, улучшает применение местных лекарственных средств и облегчает дыхание.
Средство Аква Марис Плюс способствует очищению слизистой оболочки носа от уличной и комнатной пыли.
Благодаря своим свойствам и составу средство Аква Марис Плюс восстанавливает функции носа, тем самым уменьшает местный воспалительный процесс и снижает риск осложнений. Разжижает слизь и нормализует его выработку в слизистой оболочке носовой полости. Улучшает функцию мерцательного эпителия, что усиливает сопротивляемость слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух к проникновению патогенных бактерий и вирусов.
Смывает и удаляет аллергены и гаптены со слизистой оболочки полости носа.
Аква Марис Плюс применяется:
- при острых и хронических воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных пазух носа и носовой полости различной этиологии (риниты, синуситы);
- при сухости слизистой оболочки носа;
- для восстановления слизистой оболочки носа при ее повреждении;
- как средство профилактики и в случае заболевания ОРЗ, ОРВИ, простуде;
- для очистки слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов и инфицированной слизи;
- при инфекционных заболеваниях носа и носоглотки в осенне-зимний период;
- для подготовки к введению в полость носа лекарственных средств (для улучшения их всасывания);
- для облегчения состояния пациента при аллергических, вазомоторных ринитах;
- как средство ежедневной гигиены полости носа лицам, которые живут и работают в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, с целью сохранения физиологических характеристик слизистой оболочки в измененных микроклиматических условиях; лицам, у которых слизистая оболочка верхних дыхательных путей постоянно подвергается вредным воздействиям (курильщики, водители транспортных средств, люди, работающие в горячих и запыленных цехах, а также проживающие в регионах с суровыми климатическими условиями).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Аква Марис Плюс, спрей назальный, назначают взрослым и детям в возрасте старше 1 года.
С лечебной целью:
- детям в возрасте от 1 года до 7 лет — 4 раза в сутки по 2 впрыскивания в каждый носовой ход;
- детям в возрасте от 7 до 16 лет — 4–6 раз в сутки по 2 впрыскивания в каждый носовой ход;
- взрослым — 4–8 раз в сутки по 2–3 впрыскивания в каждый носовой ход.
С профилактической целью:
- детям в возрасте от 1 года до 7 лет — 1–3 раза в сутки по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход;
- детям в возрасте от 7 до 16 лет — 2–4 раза в сутки по 2 впрыскивания в каждый носовой ход;
- взрослым — 3–6 раз в сутки по 2–3 впрыскивания в каждый носовой ход.
Особые указания
средство Аква Марис Плюс можно применять в период беременности и кормления грудью.
Не применять у детей в возрасте до 1 года. Не применять при повышенной чувствительности к компонентам средства.
Благодаря химическому составу и концентрации компонентов продолжительность и кратность использования средства Аква Марис Плюс не ограничены, изделие является безопасным при длительном применении, не вызывает привыкания.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.