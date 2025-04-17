Аква Марис® Плюс (Aqua Maris® Plus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,90
Экономия при брони: -59,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,52
Экономия при брони: -8,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
271,10
Экономия при брони: -52,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,90
Экономия при брони: -59,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
287,79
Экономия при брони: -73,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,70
Экономия при брони: -52,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
260,93
Экономия при брони: -46,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,90
Экономия при брони: -59,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
256,41
Экономия при брони: -42,35 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,90
Экономия при брони: -59,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
269,93
Экономия при брони: -54,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,65
Экономия при брони: -61,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
269,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,38
Экономия при брони: -49,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,70
Экономия при брони: -52,40 грн