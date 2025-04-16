Аква Марис® Плюс (Aqua Maris® Plus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
268,74
Экономия при брони: -55,59 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,60
Экономия при брони: -57,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
271,08
Экономия при брони: -59,54 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,90
Экономия при брони: -57,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
260,71
Экономия при брони: -50,57 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,65
Экономия при брони: -53,51 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
269,50
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,60
Экономия при брони: -57,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,60
Экономия при брони: -57,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,42
Экономия при брони: -63,47 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека24
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
273,40
Экономия при брони: -66,66 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,89
Экономия при брони: -64,15 грн