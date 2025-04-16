Аква Марис® Плюс (Aqua Maris® Plus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
269,80
Экономия при брони: -55,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
260,83
Экономия при брони: -49,50 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
256,00
Экономия при брони: -59,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
259,47
Экономия при брони: -25,34 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
260,91
Экономия при брони: -49,84 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,83
Экономия при брони: -64,72 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
258,77
Экономия при брони: -52,66 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,60
Экономия при брони: -61,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
257,92
Экономия при брони: -51,81 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
257,23
Экономия при брони: -56,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,60
Экономия при брони: -61,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
260,36
Экономия при брони: -59,63 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
257,55
Экономия при брони: -56,82 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
АКВА МАРИС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
267,80
Экономия при брони: -53,50 грн