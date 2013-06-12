спрей назальный Аква Марис Сенс содержит уникальную молекулу — эктоин, которая способствует защите слизистой оболочки и обладает противовоспалительными свойствами. 100% натуральный ингредиент эктоин получают из микроорганизмов (экстремофилов), которые живут в очень неблагоприятных условиях. Чтобы защитить себя от агрессивного воздействия окружающей среды, экстремофилы производят эктоин.

Эктоин — это производное аминокислот с мощными осмотрофными (формирующими структуру воды) и стабилизирующими биомолекулы свойствами. Он защищает и стабилизирует клеточные мембраны путем образования защитного гидрокомплекса на слизистой оболочке носа, который предотвращает контакт аллергенов с клетками, снижая тем самым вызванную аллергенами реакцию гиперчувствительности. Таким образом, аллергены могут быть эффективно захвачены на носовом эпителии и легко удалены из носовой полости при высмаркивании.

Спрей назальный Аква Марис Сенс защищает слизистую оболочку носа от неблагоприятного внешнего воздействия, например, от обезвоживания или от частиц, содержащихся в воздухе, и облегчает регенерацию чувствительной слизистой оболочки носа.

Аква Марис Сенс применяют:

при аллергическом рините (уменьшает выраженность таких симптомов аллергии, как зуд и насморк, чихание и заложенность носа);

для защиты носового эпителия в период повышенного влияния пыльцы, домашней пыли или других частиц, находящихся в воздухе (снижает неблагоприятное воздействие аллергенов на раздраженную слизистую оболочку носа; также рекомендуется для профилактического применения).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: взрослым и детям в возрасте старше 10 лет по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход несколько раз в сутки. Детям в возрасте 2–10 лет — по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход несколько раз в сутки под контролем родителей.

Перед первым использованием следует снять защитный колпачок и нажать на распылитель 2–3 раза, чтобы удалить из него воздух. Не отрезать наконечник. Если функция спрея нарушена (например если спрей находился в горизонтальном положении), то, удерживая спрей в вертикальном положении, необходимо нажимать на распылитель.

Перед применением средства следует тщательно прочистить нос:

снять защитный колпачок;

взять спрей указательным и средним пальцем по обе стороны кончика спрея, большим пальцем держать дно флакона. Немного наклонить голову вперед и закрыть одну ноздрю, слегка нажав на нее пальцем;

начинать осторожно вдыхать через открытую ноздрю;

быстро и до упора нажать на распылитель, чтобы жидкость попала в носовой ход. Продолжать вдыхать через этот носовой ход;

ввести наконечник спрея в другой носовой ход;

повторить пошагово все вышеописанное для другого носового хода;

вытереть кончик распылителя чистой нетканой салфеткой;

закрыть флакон защитным колпачком.

По гигиеническим соображениям каждый флакон должен использоваться только одним человеком. После каждого применения следует вытирать насухо и закрывать кончик распылителя.