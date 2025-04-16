Аква Марис® Сенс спрей назальный (Aqua Maris® Sens nasal spray)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
318,91
Экономия при брони: -51,05 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
318,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
326,52
Экономия при брони: -15,70 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
319,00
Экономия при брони: -51,81 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
317,67
Экономия при брони: -71,14 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
312,22
Экономия при брони: -65,69 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
314,50
Экономия при брони: -51,83 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
318,34
Экономия при брони: -55,67 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
314,90
Экономия при брони: -52,23 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,70 грн