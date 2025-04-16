Аква Марис® Сенс спрей назальный (Aqua Maris® Sens nasal spray)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
312,15
Экономия при брони: -32,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
348,39
Экономия при брони: -18,10 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
335,65
Экономия при брони: -99,47 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
339,43
Экономия при брони: -102,46 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
328,20
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
337,80
Экономия при брони: -69,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
333,73
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
334,63
Экономия при брони: -66,28 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
329,14
Экономия при брони: -60,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,85
Экономия при брони: -17,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
331,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 54 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
342,80
Экономия при брони: -12,36 грн