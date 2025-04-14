Аква Марис® Сенс спрей назальный (Aqua Maris® Sens nasal spray)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
310,11
Экономия при брони: -35,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
350,50
Экономия при брони: -21,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
337,80
Экономия при брони: -51,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
337,51
Экономия при брони: -74,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
315,98
Экономия при брони: -46,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
320,08
Экономия при брони: -50,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
330,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
321,56
Экономия при брони: -50,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
322,98
Экономия при брони: -51,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
АКВА МАРИС® АЛЛЕРДЖИ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный 20 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
340,26
Экономия при брони: -96,48 грн