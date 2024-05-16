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Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг блистер, №10 - Киев (27533) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (5)
6,34
Экономия: -0,34 грн
6,00 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (3)
6,53
Экономия: -0,23 грн
6,30 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (22)
6,53
Экономия: -0,23 грн
6,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (29)
6,72
Экономия: -0,42 грн
6,30 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (12)
6,64
Экономия: -0,34 грн
6,30 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (26)
6,61
Экономия: -0,31 грн
6,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (6)
6,62
Экономия: -0,32 грн
6,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (23)
6,65
Экономия: -0,35 грн
6,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (12)
6,63
Экономия: -0,33 грн
6,30 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
10,34
Экономия: -1,16 грн
9,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (26)
6,41
Экономия: -0,41 грн
6,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (4)
6,22
Экономия: -0,22 грн
6,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
6,65
Экономия: -0,35 грн
6,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (9)
6,31
Экономия: -0,31 грн
6,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (30)
6,66
Экономия: -0,36 грн
6,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
Всего: упаковка (25)
6,68
Экономия: -0,38 грн
6,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (3)
6,54
Экономия: -0,24 грн
6,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (9)
6,65
Экономия: -0,35 грн
6,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (7)
6,59
Экономия: -0,29 грн
6,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (25)
6,33
Экономия: -0,33 грн
6,00 грн