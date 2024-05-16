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Аскофен Л таблетки блистер, №10 - Киев (21333) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
28,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (27)
29,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (7)
28,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
27,91
Экономия: -3,42 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (3)
30,90
Экономия: -6,41 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (1)
30,64
Экономия: -6,15 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (9)
29,43
Экономия: -4,94 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (4)
33,10
Экономия: -8,61 грн
24,49 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (10)
34,85
Экономия: -1,05 грн
33,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (5)
29,90
Экономия: -5,41 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
Всего: упаковка (13)
38,23
Экономия: -13,74 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 7/2
Всего: упаковка (1)
27,00
Экономия: -2,51 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
Всего: упаковка (4)
30,90
Экономия: -6,41 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (3)
35,20
Экономия: -10,71 грн
24,49 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Оболонская, 4
Всего: упаковка (9)
29,20
Экономия: -4,71 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 3
Всего: упаковка (10)
30,64
Экономия: -6,15 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (12)
28,70
Экономия: -4,21 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (3)
31,50
Экономия: -7,01 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 5
Всего: упаковка (3)
29,40
Экономия: -4,91 грн
24,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бучмы Амвросия, 6-А
Всего: упаковка (5)
35,20
Экономия: -10,71 грн
24,49 грн