Кардура® (Cardura®)
Кардура инструкция по применению
Состав
Доксазозин - 2 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика.
Механизм действия. Доксазозин является мощным и селективным антагонистом постсинаптических α1-адренорецепторов. Блокирование этих рецепторов приводит к снижению системного АД. Препарат Кардура предназначен для перорального применения 1 раз в сутки пациентам, больным эссенциальной АГ.
Фармакодинамические эффекты. Продемонстрировано, что препарат Кардура не вызывает нежелательных метаболических эффектов, и его можно применять у пациентов с сахарным диабетом, подагрой или инсулинорезистентностью.
Препарат Кардура также можно назначать пациентам с БА, гипертрофией левого желудочка и пациентам пожилого возраста. Применение лекарственного средства способствует уменьшению гипертрофии левого желудочка, подавляет агрегацию тромбоцитов и усиливает активность тканевого активатора плазминогена. Кроме того, Кардура повышает чувствительность к инсулину у тех пациентов, у которых она нарушена.
Также в долгосрочных исследованиях продемонстрировано, что в дополнение к антигипертензивному действию применение препарата Кардура вызывает умеренное снижение концентрации общего ХС, ЛПНП и ТГ в плазме крови, а следовательно — лекарственное средство может быть особенно полезно больным АГ и гиперлипидемией.
Применение препарата Кардура у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) приводит к значительному улучшению уродинамики и уменьшению выраженности симптомов. Полагают, что эффект препарата при ДГПЗ достигается за счет селективной блокады α1-адренорецепторов, расположенных в мышечной строме и капсуле предстательной железы, а также в шейке мочевого пузыря.
Фармакокинетика
Всасывание. При пероральном применении у человека (мужчины молодого возраста или люди пожилого возраста любого пола) доксазозин быстро всасывается с биодоступностью на уровне около ⅔ дозы.
Биотрансформация/элиминация. Около 98% доксазозина связывается с белками плазмы крови. Показано, что доксазозин интенсивно метаболизируется в организме человека и у исследуемых экспериментальных животных и выводится из организма преимущественно с калом.
Средний T½ препарата из плазмы крови составляет 22 ч, что позволяет принимать препарат 1 раз в сутки.
При пероральном применении доксасозина концентрация метаболитов препарата в плазме крови является низкой. Концентрация в плазме крови наиболее активного метаболита 6'-гидроксидоксазозина у человека в 40 раз ниже плазмовой концентрации первичного соединения, что свидетельствует о том, что антигипертензивное действие препарата обусловлено преимущественно доксазозином.
На сегодняшний день существуют лишь ограниченные данные относительно применения препарата у пациентов с нарушениями функции печени и влияния препаратов, способных менять печеночный метаболизм (например циметидина). В клиническом исследовании при участии 12 пациентов с умеренной печеночной дисфункцией однократное применение доксазозина привело к повышению AUC на 43% и снижению видимого клиренса при пероральном применении на 40%. Как и при приеме других лекарственных средств, которые полностью метаболизируются печенью, пациентам с признаками нарушений функции печени препарат Кардура необходимо применять с особой осторожностью.
Доксазозин экстенсивно метаболизируется в печени. Исследования in vitro указывают на то, что главным образом метаболизм осуществляется с помощью фермента CYP 3A4 и, в меньшей степени — CYP 2D6 и CYP 2C9.
Показания Кардура
АГ. Препарат показан для лечения АГ и для большинства пациентов его можно применять для контроля АД в качестве монотерапии. В случае ее неэффективности препарат можно применять в комбинации с тиазидными диуретиками, блокаторами β-адренорецепторов, блокаторами кальциевых каналов и ингибиторами АПФ.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ). Препарат показан для лечения обструкции мочевыводящих путей, а также симптомов, связанных с ДГПЖ. Препарат можно назначать пациентам с ДГПЖ как при наличии АГ, так и при нормальном уровне АД.
Применение Кардура
препарат Кардура можно принимать как утром, так и вечером.
Препарат принимают перорально.
АГ. Препарат следует применять 1 раз в сутки. Начальная доза составляет 1 мг, чтобы свести к минимуму риск развития ортостатической артериальной гипотензии и/или синкопе (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). После 1–2 нед начальной терапии дозу можно повысить до 2 мг, а потом, при необходимости, — и до 4 мг. У большинства пациентов ответ на терапию наблюдается при применении препарата в дозе ≤4 мг. Если необходимо, дозу можно повысить до 8 мг или до максимальной рекомендованной дозы — 16 мг.
ДГПЖ. Рекомендованная начальная доза препарата Кардура составляет 1 мг 1 раз в сутки, чтобы свести к минимуму риск развития ортостатической артериальной гипотензии и/или синкопе (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). В зависимости от индивидуальных особенностей уродинамики пациента и симптомов ДГПЖ, дозу можно повысить до 2 мг, затем до 4 мг и до максимальной рекомендованной дозы — 8 мг. Рекомендованный интервал подбора дозы составляет 1–2 нед. Обычная рекомендованная доза препарата составляет 2–4 мг/сут.
Пациентам пожилого возраста следует применять обычные дозы для взрослых.
Пациентам с нарушением функции почек необходимо применять обычные дозы для взрослых, поскольку фармакокинетические параметры препарата при нарушении функции почек не меняются.
Кардура не выводится из организма с помощью гемодиализа.
Пациенты с нарушениями функции печени. В настоящее время информация относительно применения препарата пациентами с нарушениями функции печени и относительно влияния препаратов, способных менять печеночный метаболизм (например циметидин), является ограниченной. Как и при применении других лекарственных средств, которые полностью метаболизируются печенью, пациентам с признаками нарушений функции печени препарат следует назначать с осторожностью (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакокинетика).
Дети. Безопасность и эффективность применения лекарственного средства Кардура у детей не исследовались.
Противопоказания
применение препарата Кардура противопоказано следующим категориям пациентов:
- с гиперчувствительностью к действующему веществу или производным хиназолина (например празозину, теразозину, доксазозину) или к любому из вспомогательных веществ препарата, указанных в разделе СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА;
- со случаями ортостатической гипотензии в анамнезе;
- с ДГПЖ и сопутствующей обструкцией верхних мочевыводящих путей, хроническими инфекциями мочевыводящих путей и наличием камней в мочевом пузыре;
- с артериальной гипотензией (касается только пациентов с ДГПЖ).
Доксазозин в качестве монотерапии противопоказан пациентам с переполнением мочевого пузыря или анурией с прогрессирующей почечной недостаточностью или без нее.
Побочные эффекты
АГ. В клинических исследованиях при участии пациентов с АГ чаще всего отмечали побочные реакции постурального типа (которые в редких случаях сопровождались потерей сознания) или неспецифические побочные реакции.
ДГПЖ. По данным контролируемых клинических исследований, у пациентов с ДГПЖ наблюдался такой же профиль побочных реакций, как и у пациентов с АГ.
Для оценки частоты возникновения побочных действий используется следующая классификация: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 и <1/10), нечасто (≥1/1000 и <1/100), редко (≥1/10 000 и <1/1000), очень редко (<1/10 000) и частота неизвестна (невозможно оценить на основании существующих данных).
|Группы MedDRA «Система-орган-класс»
|Частота
|Побочные реакции
|Инфекции и инвазии
|Часто
|Инфекции дыхательных и мочевыводящих путей
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Очень редко
|Лейкопения, тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
|Нечасто
|Аллергические реакции
|Метаболичные и алиментарные расстройства
|Нечасто
|Подагра, повышение или отсутствие аппетита
|Психические нарушения
|Нечасто
|Возбуждение, депрессия, тревожность, бессонница, нервозность
|Нарушения со стороны нервной системы
|Часто
|Сонливость, головокружение, головная боль
|Нечасто
|Инсульт, гипестезия, синкопе, тремор
|Очень редко
|Ортостатическое головокружение, парестезия
|Со стороны органа зрения
|Очень редко
|Нечеткость зрения
|Частота
неизвестна
|Интраоперационный синдром атоничной радужной оболочки (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)
|Со стороны органа слуха и равновесия
|Часто
|Вертиго
|Нечасто
|Шум в ушах
|Со стороны сердца
|Часто
|Усиленное сердцебиение, тахикардия
|Нечасто
|Стенокардия, инфаркт миокарда
|Очень редко
|Брадикардия, сердечная аритмия
|Со стороны сосудов
|Часто
|Артериальная гипотензия, ортостатическая артериальная гипотензия
|Очень редко
|Приливы
|Со стороны дыхательной
системы, грудной клетки и средостения
|Часто
|Бронхит, кашель, одышка, ринит
|Нечасто
|Носовое кровотечение
|Очень редко
|Бронхоспазм
|Со стороны пищеварительной системы
|Часто
|Боль в животе, диспепсия, сухость во рту, тошнота
|Нечасто
|Запор, метеоризм, рвота, гастроэнтерит, диарея
|Гепатобилиарные расстройства
|Нечасто
|Отклонение от нормы показателей функции печени
|Очень редко
|Холестаз, гепатит, желтуха
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Часто
|Зуд
|Нечасто
|Кожная сыпь
|Очень редко
|Крапивница, алопеция, пурпура
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|Часто
|Боль в спине, миалгия
|Нечасто
|Артралгия
|Редко
|Мышечные спазмы, мышечная слабость
|Со стороны почек и мочевыводящего тракта
|Часто
|Цистит, недержание мочи
|Нечасто
|Дизурия, частое мочеиспускание, гематурия
|Редко
|Полиурия
|Очень редко
|Повышенный диурез, расстройства мочеиспускания, никтурия
|Со стороны репродуктивной
системы и молочных желез
|Нечасто
|Импотенция
|Очень редко
|Гинекомастия, приапизм
|Частота неизвестна
|Ретроградная эякуляция
|Общие расстройства и реакции в месте введения
|Часто
|Астения, боль в грудной клетке, грипповидные симптомы, периферические отеки
|Нечасто
|Боль в теле, отек лица
|Очень редко
|Повышенная утомляемость, общее недомогание
|Результаты исследований
|Нечасто
|Увеличение массы тела
Особые указания
ортостатическая гипотензия/синкопе
Начало терапии. В результате проявления действия блокаторов α-адренорецепторов может развиться ортостатическая гипотензия, проявляясь головокружением и слабостью или реже — потерей сознания (синкопе), особенно в начале терапии (см. ПРИМЕНЕНИЕ). В связи с этим в начале лечения необходимо контролировать уровень АД, чтобы минимизировать возможные постуральные эффекты.
Назначая терапию любым эффективным блокатором α-адренорецепторов, следует проинформировать пациента о том, как избежать симптомов ортостатической гипотензии и как вести себя при их возникновении. Пациента также нужно предупредить о необходимости избегать ситуации, в которых существует риск получения травм, учитывая возможность возникновения головокружения или слабости в начале терапии препаратом Кардура.
Применение при острых сердечных состояниях. Как и другие вазодилатирующие антигипертензивные лекарственные средства, доксазозин следует с осторожностью применять у пациентов со следующими острыми сердечными состояниями:
- отек легких, вызванный аортальным или митральным стенозом;
- гиперсистолическая сердечная недостаточность;
- правожелудочковая сердечная недостаточность, обусловленная тромбоэмболией легочной артерии или перикардиальным выпотом;
- левожелудочковая сердечная недостаточность с низким давлением наполнения.
Применение при нарушении функций печени. Как и при применении других лекарственных средств, которые полностью метаболизируются печенью, пациентам с признаками нарушения функций печени препарат Кардура следует назначать с особой осторожностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Из-за отсутствия клинического опыта применения у лиц с печеночной недостаточностью тяжелой степени назначение лекарственного средства этой категории пациентам не рекомендуется.
Применение сочетанно с ингибиторами ФДЭ-5. Применять доксазозин сочетанно с ингибиторами ФДЭ-5 (например силденафил, тадалафил и варденафил) необходимо с осторожностью, поскольку эти лекарственные средства вызывают вазодилатацию, а следовательно — у некоторых пациентов могут привести к симптоматической гипотензии. Для снижения риска развития ортостатической гипотензии рекомендуется начинать терапию препаратами группы ингибиторов ФДЭ-5 только при условии, если на фоне применения блокаторов α-адренорецепторов больной имеет стабильную гемодинамику. Кроме того, следует начинать лечение ингибиторами ФДЭ-5 с наименьшей возможной дозы и выдерживать 6-часовой интервал между применением доксазозина и ингибиторов ФДЭ-5. Исследования доксазозина в лекарственных формах с длительным высвобождением действующего вещества не проводились.
Применение у пациентов во время хирургического удаления катаракты. У некоторых пациентов, которые принимали тамсулозин на время проведения хирургического удаления катаракты или до операции, во время вмешательства наблюдалось развитие интраоперационного синдрома атоничной радужной оболочки (IFIS, вариант синдрома узкого зрачка). Сообщалось о частных случаях возникновения такого побочного эффекта и при применении других блокаторов α1-адренорецепторов, поэтому нельзя исключать возможность развития этого эффекта для других препаратов данного класса. Из-за того что IFIS может приводить к повышению частоты процедурных осложнений при проведение операции при подготовке к ней нужно сообщить хирургам-офтальмологам о том, что пациент применяет или применял блокаторы α1-адренорецепторов.
Приапизм. В период после выхода препарата на рынок во время применения блокаторов α1-адренорецепторов, в том числе доксазозина, поступали сообщения о случаях продолжительной эрекции и приапизма. В случае эрекции, продолжающейся более 4 ч, пациенту следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Если немедленно не приступить к лечению приапизма, возникает повреждение ткани полового члена, что может привести к необратимой потере потенции.
Скрининг на наличие рака предстательной железы. Карцинома предстательной железы вызывает множество симптомов, ассоциирующихся с ДГПЖ, к тому же эти два заболевания могут сосуществовать. Поэтому следует исключить наличие карциномы предстательной железы, прежде чем начинать терапию доксазозином по поводу симптомов ДГПЖ.
Информация о вспомогательных веществах. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, недостаточность лактазы Лаппа и мальабсорбция глюкозы-галактозы, не следует применять этот препарат.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) в 1 таблетке, то есть практически не содержит натрия.
Применение в период беременности и кормления грудью
Пациенты с АГ.
Беременность. Из-за отсутствия на сегодня надлежащих и хорошо контролируемых исследований относительно изучения применения препарата у беременных, его безопасность в этот период остается неустановленной. Поэтому препарат можно применять лишь тогда, когда потенциальные преимущества лечения, с точки зрения врача, оправдывают потенциальный риск. Хотя в исследованиях на животных препарат не оказывал тератогенного действия, его применение в очень высоких дозах, которые приблизительно в 300 раз превышали максимальную рекомендованную дозу для человека, приводило к снижению продолжительности жизни плода.
Кормление грудью. В исследованиях на крысах, получавших однократную пероральную дозу радиоактивного доксазозина в период лактации, установили, что доксазозин накапливается в молоке крыс, при этом максимальная концентрация в молоке примерно в 20 раз превышает концентрацию в плазме крови матери. Имеющиеся данные у людей крайне ограничены, однако, было показано, что выделение доксазозина в материнское молоко крайне незначительно (относительная доза для ребенка составляет менее 1%). Риск для новорожденного или младенца исключить нельзя, поэтому доксазозин следует применять только тогда, когда, по мнению врача, потенциальная польза превосходит потенциальный риск.
Пациенты с ДГПЖ. Информация этого раздела не камсается пациентов с ДГПЖ.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами может ухудшиться, особенно в начале лечения.
Взаимодействия
применение с ингибиторами ФДЭ-5 (например сильденафил, тадалафил, варденафил). Сочетанное применение доксазозина с ингибиторами ФДЭ-5 у некоторых пациентов может вызвать симптоматическую гипотензию (см ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Исследования доксазозина в лекарственных формах с пролонгированным высвобождением действующего вещества не проводились.
Доксазозин в значительной степени связывается с белками плазмы (на 98%). Результаты исследования in vitro с использованием плазмы крови человека свидетельствуют, что препарат не влияет на связывание исследуемых препаратов (дигоксин, фенитоин, варфарин или индометацин) с белками.
В клинической практике не отмечалось неблагоприятного взаимодействия при одновременном применении доксазозина и тиазидных диуретиков, фуросемида, блокаторов β-адренорецепторов, НПВП, антибиотиков, пероральных сахароснижающих лекарственных средств, урикозурических препаратов и антикоагулянтов. Однако данные формальных исследований по изучению лекарственного взаимодействия отсутствуют.
Исследования in vitro указывают на то, что доксазозин является субстратом цитохрома P450 3A4 (CYP 3A4). Следует с осторожностью назначать доксазозин одновременно с мощными ингибиторами CYP 3A4, например кларитромицином, индинавиром, итраконазолом, кетоконазолом, нефазодоном, нелфинавиром, ритонавиром, саквинавиром, телитромицином или вориконазолом (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Доксазозин потенцирует гипотензивное действие других блокаторов α-адренорецепторов, а также других антигипертензивных лекарственных средств.
По результатам открытого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования при участии 22 здоровых добровольцев мужского пола однократное применение доксазозина в дозе 1 мг в 1-й день (курс составлял 4 дня) перорального применения циметидина (400 мг 2 раза в сутки) приводило к повышению среднего уровня AUC доксазозина на 10% и не вызывало никаких статистически значимых изменений средних Cmax и T½ доксазозина. Такое повышение среднего уровня AUC доксазозина на 10% на фоне применения циметидина находится в пределах межиндивидуальной вариабельности (27%) средних уровней AUC доксазозина по сравнению с плацебо.
Передозировка
если передозировка препарата привела к артериальной гипотензии, пациента необходимо немедленно уложить на спину с опущенной вниз головой. При необходимости можно принять другие симптоматические меры.
Если симптоматической терапии недостаточно, для лечения шока в первую очередь следует применить плазмозаменители. После этого при необходимости применить сосудосуживающие препараты. Требуется наблюдение за состоянием функции почек и при необходимости применение поддерживающей терапии.
Гемодиализ не показан, поскольку доксазозин в значительной степени связывается с белками плазмы крови.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C.