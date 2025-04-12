ортостатическая гипотензия/синкопе

Начало терапии. В результате проявления действия блокаторов α-адренорецепторов может развиться ортостатическая гипотензия, проявляясь головокружением и слабостью или реже — потерей сознания (синкопе), особенно в начале терапии (см. ПРИМЕНЕНИЕ). В связи с этим в начале лечения необходимо контролировать уровень АД, чтобы минимизировать возможные постуральные эффекты.

Назначая терапию любым эффективным блокатором α-адренорецепторов, следует проинформировать пациента о том, как избежать симптомов ортостатической гипотензии и как вести себя при их возникновении. Пациента также нужно предупредить о необходимости избегать ситуации, в которых существует риск получения травм, учитывая возможность возникновения головокружения или слабости в начале терапии препаратом Кардура.

Применение при острых сердечных состояниях. Как и другие вазодилатирующие антигипертензивные лекарственные средства, доксазозин следует с осторожностью применять у пациентов со следующими острыми сердечными состояниями:

отек легких, вызванный аортальным или митральным стенозом;

гиперсистолическая сердечная недостаточность;

правожелудочковая сердечная недостаточность, обусловленная тромбоэмболией легочной артерии или перикардиальным выпотом;

левожелудочковая сердечная недостаточность с низким давлением наполнения.