применение с ингибиторами ФДЭ-5 (например сильденафил, тадалафил, варденафил). Сочетанное применение доксазозина с ингибиторами ФДЭ-5 у некоторых пациентов может вызвать симптоматическую гипотензию (см ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Исследования доксазозина в лекарственных формах с пролонгированным высвобождением действующего вещества не проводились.

Доксазозин в значительной степени связывается с белками плазмы (на 98%). Результаты исследования in vitro с использованием плазмы крови человека свидетельствуют, что препарат не влияет на связывание исследуемых препаратов (дигоксин, фенитоин, варфарин или индометацин) с белками.

В клинической практике не отмечалось неблагоприятного взаимодействия при одновременном применении доксазозина и тиазидных диуретиков, фуросемида, блокаторов β-адренорецепторов, НПВП, антибиотиков, пероральных сахароснижающих лекарственных средств, урикозурических препаратов и антикоагулянтов. Однако данные формальных исследований по изучению лекарственного взаимодействия отсутствуют.

Исследования in vitro указывают на то, что доксазозин является субстратом цитохрома P450 3A4 (CYP 3A4). Следует с осторожностью назначать доксазозин одновременно с мощными ингибиторами CYP 3A4, например кларитромицином, индинавиром, итраконазолом, кетоконазолом, нефазодоном, нелфинавиром, ритонавиром, саквинавиром, телитромицином или вориконазолом (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

Доксазозин потенцирует гипотензивное действие других блокаторов α-адренорецепторов, а также других антигипертензивных лекарственных средств.

По результатам открытого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования при участии 22 здоровых добровольцев мужского пола однократное применение доксазозина в дозе 1 мг в 1-й день (курс составлял 4 дня) перорального применения циметидина (400 мг 2 раза в сутки) приводило к повышению среднего уровня AUC доксазозина на 10% и не вызывало никаких статистически значимых изменений средних C max и T ½ доксазозина. Такое повышение среднего уровня AUC доксазозина на 10% на фоне применения циметидина находится в пределах межиндивидуальной вариабельности (27%) средних уровней AUC доксазозина по сравнению с плацебо.