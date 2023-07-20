внутрь утром или вечером.

При АГ назначают в суточной дозе 1–16 мг. Лечение начинают с дозы 1 мг 1 раз в сутки в течение 1–2 нед. В течение последующих 1–2 нед дозу можно повысить до 2 мг 1 раз в сутки. При необходимости суточную дозу следует повышать постепенно, соблюдая равномерные интервалы, до 4, 8 и 16 мг в зависимости от выраженности гипотензивного эффекта. Обычно доза составляет 2–4 мг 1 раз в сутки.

При ДГПЖ начальная доза доксазозина составляет 1 мг 1 раз в сутки. В зависимости от индивидуальных особенностей уродинамики и выраженности патологии дозу можно повысить до 2 мг, затем до 4 мг и до максимальной рекомендуемой дозы 8 мг. Рекомендуемый интервал для повышения дозы составляет 1–2 нед. Обычно рекомендуемая доза равна 2–4 мг 1 раз в сутки.

Коррекции дозы доксазозина у больных с почечной недостаточностью не требуется.

Опыт применения доксазозина у детей отсутствует.