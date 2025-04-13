Киев (адрес не указан)
Доступно в 294 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
909,31
Экономия при брони: -46,64 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1159,23
Экономия при брони: -53,94 грн
1105,29 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Аптека доброго дня
Киев, перек. Гончара Олеся / Кониского Александра, 88/2
1.9 км
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1191,23
Экономия при брони: -84,00 грн
1107,23 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Кардура® таблетки 2 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
896,60 грн
Кардура® таблетки 4 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
1123,10 грн