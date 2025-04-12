Гидрокортизон

Постеризан Форте (Posterisan Forte)

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Постеризан Форте
Постеризан Форте
Мазь туба 25 г с аппликатором №1
Dr. Kade
от 572,00 грн
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Постеризан Форте
Постеризан Форте
Суппозитории стрип №10
Dr. Kade
от 447,91 грн
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Цены в Киев
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Инструкция указана для Постеризан Форте мазь туба 25 г с аппликатором №1

Постеризан Форте инструкция по применению

Инструкция указана для Постеризан Форте мазь туба 25 г с аппликатором №1

Лекарственная форма

Суппозитории.

Однородные суппозитории, от белого до бежевого цвета, с характерным запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа

Ангиопротекторы. Средства для местного применения для лечения геморроя и анальных трещин.

Код АТС С05А А.

Препарат стимулирует процессы местного иммунитета за счет антигенного действия, вызывая как неспецифическую, так и специфическую иммунную реакцию. Ускоряет и улучшает заживление ран, имеет противовоспалительный эффект, предупреждает реинфекцию и суперинфекцию.

Показания к применению

Местное лечение симптомов геморроя.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому компоненту препарата.

Специфические состояния кожи (туберкулез, сифилис, гонорея) в зоне применения, ветряная оспа, реакция на вакцинацию, грибковые заболевания, воспалительные заболевания кожи лица (пероральный дерматит, розацеа), другие бактериальные, вирусные, паразитарные инфекции в месте применения, язвенные поражения и атрофические изменения в месте применения, опухоли аноректальной зоны.

Способ применения и дозы

Перед применением необходимо осуществить гигиенические процедуры анальной области.

Применяется ректально, взрослым по 1 суппозиторию 2 раза в день (утром и вечером), по возможности после дефекации.

Длительность курса лечения определяет врач, в зависимости от характера и течения. Обычно срок применения составляет 5–7 дней.

Дети

Не применяют у детей.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей и сухом, защищенном от света месте.

Упаковка

5 суппозиториев упаковываются в стрипы из алюминиевой фольги, покрытой полиэтиленом. 2 стрипа с инструкцией по медицинскому применению в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Характеристики
Производитель
Dr. Kade
Форма выпуска
Мазь
Условия продажи
Без рецепта
Вес
25 г
ATC-группа
Регистрация
UA/4864/01/02 от 09.12.2021