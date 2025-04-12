Перед применением необходимо осуществить гигиенические процедуры анальной области.

Применяется ректально, взрослым по 1 суппозиторию 2 раза в день (утром и вечером), по возможности после дефекации.

Длительность курса лечения определяет врач, в зависимости от характера и течения. Обычно срок применения составляет 5–7 дней.