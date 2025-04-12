Постеризан Форте (Posterisan Forte)
Постеризан Форте инструкция по применению
Лекарственная форма
Суппозитории.
Однородные суппозитории, от белого до бежевого цвета, с характерным запахом фенола.
Фармакотерапевтическая группа
Ангиопротекторы. Средства для местного применения для лечения геморроя и анальных трещин.
Код АТС С05А А.
Препарат стимулирует процессы местного иммунитета за счет антигенного действия, вызывая как неспецифическую, так и специфическую иммунную реакцию. Ускоряет и улучшает заживление ран, имеет противовоспалительный эффект, предупреждает реинфекцию и суперинфекцию.
Показания к применению
Местное лечение симптомов геморроя.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому компоненту препарата.
Специфические состояния кожи (туберкулез, сифилис, гонорея) в зоне применения, ветряная оспа, реакция на вакцинацию, грибковые заболевания, воспалительные заболевания кожи лица (пероральный дерматит, розацеа), другие бактериальные, вирусные, паразитарные инфекции в месте применения, язвенные поражения и атрофические изменения в месте применения, опухоли аноректальной зоны.
Способ применения и дозы
Перед применением необходимо осуществить гигиенические процедуры анальной области.
Применяется ректально, взрослым по 1 суппозиторию 2 раза в день (утром и вечером), по возможности после дефекации.
Длительность курса лечения определяет врач, в зависимости от характера и течения. Обычно срок применения составляет 5–7 дней.
Дети
Не применяют у детей.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей и сухом, защищенном от света месте.
Упаковка
5 суппозиториев упаковываются в стрипы из алюминиевой фольги, покрытой полиэтиленом. 2 стрипа с инструкцией по медицинскому применению в картонной пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.