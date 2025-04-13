Постеризан Форте (Posterisan Forte)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 546 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
736,90
Экономия при брони: -88,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
729,99
Экономия при брони: -31,48 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
740,29
Экономия при брони: -41,78 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
604,10
Экономия при брони: -44,90 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
751,28
Экономия при брони: -32,56 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
682,81
Экономия при брони: -36,17 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
648,52
Экономия при брони: -19,46 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
688,35
Экономия при брони: -20,65 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
876,00
Экономия при брони: -188,14 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
750,73
Экономия при брони: -32,40 грн