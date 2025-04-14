Постеризан Форте (Posterisan Forte)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
674,41
Экономия при брони: -40,92 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
772,26
Экономия при брони: -46,86 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
672,17
Экономия при брони: -39,36 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
758,46
Экономия при брони: -33,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
633,41
Экономия при брони: -35,18 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
750,27
Экономия при брони: -44,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
772,83
Экономия при брони: -50,56 грн