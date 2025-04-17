Постеризан Форте (Posterisan Forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,30
Экономия при брони: -98,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
745,40
Экономия при брони: -22,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
727,60
Экономия при брони: -54,59 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
710,78
Экономия при брони: -37,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
652,97
Экономия при брони: -20,12 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Постеризан Форте суппозитории стрип №10
Dr. Kade
634,60 грн
Постеризан Форте мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
743,70 грн