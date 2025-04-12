Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) (Linimentum Balsamicum Wishnevsky)
Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Линимент
Условия продажи
Без рецепта
Вес
25 г
ATC-группа
Регистрация
UA/8731/01/01 от 26.04.2018
Линимент бальзамический инструкция по применению
Состав
Деготь - 3 г/100 г
Ксероформ - 3 г/100 г
Фармакологические свойства
обладает антисептическими свойствами. Оказывает слабое местно-раздражающее действие, нормализует кровообращение в тканях, способствует ускорению процесса регенерации и эпителизации, усиливает процессы ороговения.
Показания Линимент бальзамический
для лечения ран, язв, пролежней и др.
Применение Линимент бальзамический
наружно, наносят на пораженные участки кожи.
Противопоказания
повышенная чувствительность к дегтю и ксероформу.
Побочные эффекты
при длительном применении возможно раздражение кожи.
Условия хранения
в прохладном, защищенном от света месте.