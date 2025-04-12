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Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) (Linimentum Balsamicum Wishnevsky)

Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
Цены в Киев
от 30,90 грн
в 91 аптеке
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Линимент
Условия продажи
Без рецепта
Вес
25 г
ATC-группа
Регистрация
UA/8731/01/01 от 26.04.2018

Линимент бальзамический инструкция по применению

Состав

Деготь - 3 г/100 г

Ксероформ - 3 г/100 г

Фармакологические свойства

обладает антисептическими свойствами. Оказывает слабое местно-раздражающее действие, нормализует кровообращение в тканях, способствует ускорению процесса регенерации и эпителизации, усиливает процессы ороговения.

Показания Линимент бальзамический

для лечения ран, язв, пролежней и др.

Применение Линимент бальзамический

наружно, наносят на пораженные участки кожи.

Противопоказания

повышенная чувствительность к дегтю и ксероформу.

Побочные эффекты

при длительном применении возможно раздражение кожи.

Условия хранения

в прохладном, защищенном от света месте.