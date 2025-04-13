Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) (Linimentum Balsamicum Wishnevsky)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Малая Шияновская, 1
2.5 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
38,40
Экономия при брони: -4,66 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Филатова Академика, 7
3.9 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
37,91
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Киев, пер. Политехнический, 3-В
4.0 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
41,80
Экономия при брони: -10,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Большая Васильковская, 138
4.2 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
4.3 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
42,90
Экономия при брони: -9,16 грн