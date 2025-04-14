Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) (Linimentum Balsamicum Wishnevsky)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Харьков
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
3.3 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 137
3.6 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Селянская, 24
4.1 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ахиезеров, 36
4.3 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Амурский, 1
4.3 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
4.7 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 176
4.9 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"