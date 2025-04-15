Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) (Linimentum Balsamicum Wishnevsky)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Львов
Біла ромашка
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Біла ромашка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.0 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Львов, ул. Научная, 35-А
4.3 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека24
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Яворов, ул. Тычины Павла, 3
46.8 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
37,91
Экономия при брони: -1,14 грн
Аптека оптовых цен
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
52.2 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Шептицкий, ул. Героев Майдана, 10
63.1 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека оптовых цен
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
64.0 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 20
64.3 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
40,90
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека оптовых цен
Стрый, ул. Зеленая, 21
65.7 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
67.5 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
69.4 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
71.7 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
71.7 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
39,81
Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека оптовых цен
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
72.7 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Борислав, ул. Мицкевича, 3-А
75.1 км
Линимент бальзамический (по А.В. Вишневскому) линимент туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"